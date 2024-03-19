عاجل تحذيرات من السير حول ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعت إدارة السير المركزية المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر أثناء سلوك طرق في العاصمة عمان نظرا لارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقالت إدارة السير إن الطريق الواصل بين خلدا باتجاه صويلح وطريق ما بعد جسر الظاهر باتجاه شارع الأردن وطريق ما قبل جسر الملكة زين الشرف من جهة الملتقى وطريق بعد جسر النهضة باتجاه الثامن يشهد ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وتأثرت المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في اغلب المناطق مصحوبة بالرعد وحبات الب...