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ريال مدريد يستجيب لطلب كروس

3/19/2024 8:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق مسؤولو ريال مدريد على طلب الألماني توني كروس، نجم الفريق، في مفاوضات تجديد عقده.
ويرتبط كروس بعقد مع الميرنجي حتى صيف 2024، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أجرى ريال مدريد محادثات التجديد بالفعل مع كروس في الأسابيع الأخيرة.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد قرر بعد ذلك إيقاف المفاوضات وتأجيلها إلى نهاية الموسم بناء على طلب كروس.
يذكر أن كروس تراجع مؤخرا عن الاعتزال الدولي وعاد إلى منتخب ألمانيا من أجل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2024 خلال الصيف المقبل.
وسبق أن صرح كروس بأنه يخطط للاعتزال داخل صفوف ريال مدريد.

ملاعب

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