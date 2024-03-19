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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

3/19/2024 8:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 19- 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة اتحاد الجزائر ضد وفاق سطيف في الدوري الجزائري، فضلا عن مواجهة الخور ضد الدحيل في كأس قطر.
مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة
اتحاد الجزائر X وفاق سطيف – الساعة 11 مساء على قناة الجزائرية
مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة
الخور X الدحيل – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1
البدع X الخريطيات – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 2
وتتوقف المباريات في الدوريات حول العالم الفترة الحالية بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري، وتشهد فترة توقف الشهر الحالي بين يومي 18 و26 مارس، إقامة مباراتين لكل منتخب، وفقا لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ملاعب

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