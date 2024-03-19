معظم دول الاتحاد الأوروبي تريد وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو ان 26 دولة من الاتحاد تريد وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة.
واضاف "نعرب عن أسفنا إزاء المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة وهذا أمر مرفوض"
وتابع :"يجب فتح المعابر الإضافية في قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية"
واشار ان الاتحاد الأوروبي يضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات.
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