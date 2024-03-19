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معظم دول الاتحاد الأوروبي تريد وقف إطلاق النار بغزة

3/19/2024 8:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو ان 26 دولة من الاتحاد تريد وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة.

واضاف "نعرب عن أسفنا إزاء المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة وهذا أمر مرفوض"


وتابع :"يجب فتح المعابر الإضافية في قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية"
واشار ان الاتحاد الأوروبي يضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات.


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