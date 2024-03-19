دخول مساعدات بريا لغزة بعد 4 أشهر حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) دخول ٦ شاحنات من المساعدات محملة بالدقيق تصل إلى شمال غزة حديث مواقع التواصل الاجتماعي
فعلق طارق محمود: هذا الخبر من يوم 15مارس وما افرغته هذه الشاحنات من طحين خوالي 2700كيس لو وزع علي المتبقين من سكان شمال غزه سيكون نصيب كل ما بين 70الي 100فرد كيس طحين واحد وهذا ما قالته الانوروا بمعنى ان نصيب الفرد في شمال غزه هو حوالى ربع كيلو من الدقيق وحسبنا الله ونعم الوكيل في العملاء و المتخاذلين من حكام المسلمين
وقالت قمر: الحمد لله بداية الغيث قطرة يارب تكون كافية ولجميع القطاع وما تكون بالقطارة.
ونشر محمد: 6 شاحنات لا تسمن ولا تغني من جوع اين انتم يا مطبيعين اخوانكم جوعى.
وأضاف وائل أبو زياد: ما اعظم هذا الخبر الحمدلله شغاع نور في وسط ظلمه ف اللهم لك الحمد ولك الشكر
وعلقت جمانة: لسا ما عرفتوا كيف يتم التوزيع
ماضل حدا ماتوا جوع ...
اتقوا الله في اخوانا....
وقالت عزيزة إبراهيم: انا سؤالي مادامت في مساعدات دخلت وفي الأوائل من رمضان لماذا التعتيم على هذا الخبر ولماذا المماطلات في تسليمها لإخواننا وشعبنا في غزة وكل هاته المساعدات أكل وشرب ومستلزمات رمضان من كل شيء وحتى الأدوية
وفي الختام علق إسلام منير: الحمدلله، واجعله يا الله شهرًا يُغاث فيه أهل
غـ𓂆ـزَّة ، وفيه يُنصرون ..
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · دخول مساعدات بريا لغزة بعد 4 أشهر حديث مواقع التواصل
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