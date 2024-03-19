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قطر تكشف آخر تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

3/19/2024 8:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN-أكدت قطر استئناف مسار المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الحرب على غزة، مع الكشف عن اجتماعات غير مباشرة لفرق فنية من الطرفين لدراسة التفاصيل الخاصة بهدنة في القطاع، وما يرتبط بها من تبادل أسرى، مع التأكيد أن ذلك من الأولويات من أجل إنهاء معاناة المدنيين.

وكشف ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات التي تجري في قطر تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال الأنصاري:“لا نزال في إطار تبادل المقترحات وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية”. وكشف أن المباحثات بدأت في الدوحة ومستمرة وسيتم الإخطار بتفاصيلها. وقال إن رئيس الموساد ديفيد برنياع غادر الدوحة بعد عقد اجتماعات، مع تأكيده أن الفرق الفنية الإسرائيلية تلتقي في الوقت الحاضر لغربلة التفاصيل المتعلقة بهدنة في قطاع غزة.

وأضاف أن الاجتماع الذي يُعقد في قطر يأتي في إطار نقل الردود بين الطرفين، ومناقشة مطالب حماس وملاحظاتها. واستطرد أن هناك حديثا حول مبادئ معينة ثم تناقش الفرق الفنية التفاصيل، و”هي ليست آنية وقد تستغرق وقتاً”.

وأكد أنه“لا يمكن القول إننا قريبون من التوصل لاتفاق، وهناك تفاؤل حذر بخصوص نتائج المسار، وهناك أمل طالما أن المفاوضات استؤنفت مجددا”.

وأضاف أن الطرفين يتبادلان المقترحات والأفكار ذهاباً وعودة لتذليل العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق، حيث إنه مع كل ملاحظة يتم الرد على ردود الطرفين.

وكشف الأنصاري أن وقف إطلاق النار في البداية يكون من أجل تبادل المحتجزين والأسرى وإدخال المساعدات لتمهيد الأرضية لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف أن التنسيق جار بشأن الممر البحري، وتقوم قطر بدور تشغيلي للخط ونقل المساعدات إلى داخل قطاع غزة وتقديم الدعم المالي، مع تأكيد الدوحة أن الممر لا يلغي الحاجة لإدخال المساعدات عبر الممرات البرية، نظراً للظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، وصول الدفعة العشرين من جرحى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتلقي العلاج في الدوحة.

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