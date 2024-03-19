Tuesday, 19 March 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون يستولون على 20 بركسا سكنيا شمال غرب أريحا

3/19/2024 8:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN-استولى مستطونون، اليوم الثلاثاء، على 20 بركسا سكنيا في طريق "المعرجات"، شمال غرب مدينة أريحا، بعد تهجير أصحابها من عرب الكعابنة.

وقال المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، إن مستعمري البؤر الاستعمارية شمال غرب أريحا، استولوا على 20 بركسا كانت تؤوي عائلات رحّلها الاحتلال قسرا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأضاف، أن هؤلاء المستوطنون أطلقوا أغنامهم في حظائر السكان الأصليين ومراعيهم.

ويأتي هذا الاستيلاء في سياق تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على البدو والأراضي في المعرجات شمال غرب أريحا، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

MENAFN19032024000205011050ID1107995304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث