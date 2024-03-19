مستوطنون يستولون على 20 بركسا سكنيا شمال غرب أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN-استولى مستطونون، اليوم الثلاثاء، على 20 بركسا سكنيا في طريق "المعرجات"، شمال غرب مدينة أريحا، بعد تهجير أصحابها من عرب الكعابنة.

وقال المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، إن مستعمري البؤر الاستعمارية شمال غرب أريحا، استولوا على 20 بركسا كانت تؤوي عائلات رحّلها الاحتلال قسرا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأضاف، أن هؤلاء المستوطنون أطلقوا أغنامهم في حظائر السكان الأصليين ومراعيهم.

ويأتي هذا الاستيلاء في سياق تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على البدو والأراضي في المعرجات شمال غرب أريحا، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض وقائع جديدة على الأرض.