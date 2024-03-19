مستوطنون يستولون على 20 بركسا سكنيا شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-استولى مستطونون، اليوم الثلاثاء، على 20 بركسا سكنيا في طريق "المعرجات"، شمال غرب مدينة أريحا، بعد تهجير أصحابها من عرب الكعابنة.
وقال المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، إن مستعمري البؤر الاستعمارية شمال غرب أريحا، استولوا على 20 بركسا كانت تؤوي عائلات رحّلها الاحتلال قسرا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وأضاف، أن هؤلاء المستوطنون أطلقوا أغنامهم في حظائر السكان الأصليين ومراعيهم.
ويأتي هذا الاستيلاء في سياق تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على البدو والأراضي في المعرجات شمال غرب أريحا، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
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