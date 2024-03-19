بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة الى مستوى 2499 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1822 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة اخرى.