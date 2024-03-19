محمود التهامي ينشد «بنات النجار» و«أنين العاشق» في متحف اللوفر أبوظبي

أحيا شيخ المنشدين في جمهورية مصر العربية الشيخ محمود التهامي أمسية استثنائية في إطار فعاليات الأمسيات الرمضانية والموسيقى الروحية من مهرجان أبوظبي، والتي أقيمت الخميس الفائت، في متحف اللوفر أبوظبي ولاقت استحسان الجمهور وتصفيقه الحار.

وأدهش الشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين المصريين، الحائز العديد من الجوائز العربية والعالمية، الجمهور بأدائه وقدرته على المزج بين الإنشاد باللغة العربية الفصحى والثقافات الموسيقية المتعددة، مع الحفاظ على أصالته وطابعه التقليدي المميز.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «ضمن أمسياته الرمضانية في سنتها الخامسة، يقدّم مهرجان أبوظبي سلسلة الموسيقى الروحية والإنشاد الديني وروائع المدائح النبوية من الموروث الثقافي العريق احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك، واحتفاءً بقيم التضامن والأخوة الإنسانية والتعايش في الشهر الفضيل».

وتابعت: «نجدد التزامنا المتأصل بتقديم العروض الأولى عالمياً من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك، على مسارح العاصمة، وفي متحف اللوفر أبوظبي في قلب منطقتها الثقافية النابضة بالإبداع، مع الشيخ محمود التهامي في عمل بنات النجار الذي يبرز جهود الإمارات في تمكين المرأة ويكرّم دور المنشدات في تاريخ الإسلام منذ بنات النجار اللواتي استقبلن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنشاد ترحيباً به في المدينة المنورة، إضافةً إلى عمل أنين العاشق، ويتضمّن العملان روائع أشعار الإمام الشافعي، ابن الفارض، البوصيري، رابعة العدوية، بيرم التونسي، محمود سامي البارودي، وآخرين، بألحان رياض السنباطي، محمود التهامي، جمال سلامة، إسماعيل سكر، مرسي الحريري، وغيرهم».

وكان محور الأمسية العرض العالمي الأول لعمل «بنات النجار» الذي يبرز تكريم المرأة ودور المنشدات في تاريخ الإسلام منذ بنات النجار المنشدات من المدينة المنورة، حيث أدت مجموعة من المنشدات من مدرسة الإنشاد الديني في مصر، عدة قصائد شهيرة في مدح الرسول من تراث الإنشاد في مصر، السودان، تونس والمغرب العربي.

كما تضمنت الأمسية العمل الاستثنائي الذي يجسد الأصالة الإنشادية والفنية «أنين العاشق»، والتي أبرزت عمق وبراعة الشيخ محمود التهامي الفنية، وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي تأثر بالتجربة الروحية العميقة التي قدمها الشيخ التهامي.