صناع «إسبكتر بلاك اوت» يحضّرون لبدء عروضه في الفترة المقبلة

يستعد صناع المسلسل التلفزيوني «إسبكتر بلاك اوت»، لإنجاز الترتيبات النهائية الخاصة ببدء عرضه، في ربيع العام الجاري 2024.

ويركز العمل الذي تخرجه السينمائية والمنتجة زينوفرو فاطمة، الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج الأفلام القصيرة «زين للإنتاج السينمائي» (تشارك في إخراجه عفراء فرحانة)، على حكاية مجموعة من الأفراد المصرّين على النجاة بعد أن تجري دعوتهم بشكل غامض للمشاركة في اختبار أداء يقام في مبنى غريب جداً في غرفة الهروب. وبينما يتعمقون أكثر في غرفة الهروب، تبدأ الخطوط الفاصلة بين الواقع والوهم في التلاشي.

وقالت زينوفرو فاطمة مخرجة العمل الذي سيعرض على منصة «زي5 غلوبال»: كان الرعب هو الطريقة التي بدأت بها صناعة الأفلام في الكثير من الدول. وهذا المجال هو ما اختبرت فيه إمكاناتي عندما بدأت مسيرتي المهنية في عام 2018.. وكان من المهم جداً أن أجمع فيه بين التوعية والتثقيف والتشويق لإنتاج قصة قوية.