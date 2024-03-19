«مجلس الفكر والمعرفة» يناقش تحويل القراءة من التسلية إلى البناء المعرفي

شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية رئيس مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، في جلسة حوارية تفاعلية ثقافية في مدينة العين بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة.

وعبرت الشيخة الدكتورة شما، خلال افتتاحها الجلسة، عن فخرها بإنجازات المجلس وتطوره من حلم إلى واقع ملموس، مؤكدة الحرص على جعله مركزاً للتنوير والمعرفة.



وتطرقت الجلسة إلى «تحويل القراءة من التسلية إلى بناء المعرفة»، حيث أشارت الشيخة الدكتورة شما إلى دور القراءة في تعزيز الفكر والشخصية وتطوير القدرات التحليلية والنقدية.



وقالت: «القراءة، هذا العالم الواسع الذي يمنحنا الفرصة للهروب والاستكشاف والتعلم. غالباً ما نجد أنفسنا نغوص في عوالم الكتب، لكن قد يبقى سؤال معلقاً في أذهاننا» هل نقرأ فقط لقضاء الوقت، أم أن هناك رحلة أعمق نحو بناء الوعي وتغذية العقل بالمعرفة؟. هذا السؤال يقودنا لاستكشاف أبعاد القراءة التي تتجاوز مجرد التسلية، فتصبح جسراً نعبر من خلاله إلى عوالم جديدة من المعرفة والوعي».



وأضافت: «من هنا نعي أن القراءة أكثر من مجرد وسيلة تسلية أو هواية، إنها رحلة معرفية. عندما نغوص في صفحات الكتب التي تتناول المواضيع العلمية، التاريخية، الفلسفية، أو حتى الأدبية بعمق، نبدأ في تغذية عقولنا بأفكار جديدة ومعلومات قيمة. هذه القراءات توسع آفاقنا الفكرية، وتتيح لنا فهم العالم من منظورات مختلفة».



وطرحت الشيخة الدكتورة شما تساؤلات عميقة حول أهدافنا من القراءة وتأثيرها في فهمنا للعالم، مؤكدة أهمية استكشاف كيف يمكن للقراءة أن تغير مفاهيمنا وتوسع آفاقنا.

وخلال الجلسة استعرضت المشاركات أفكارهن وتجاربهن، وما تعلمنه من المشاركة في نشاطات المجلس على مر السنين وتأثيرها في تغيير نظرتهن لمفهوم الحياة.



كما تم تقديم اقتراحات لكتب ستثري الجلسات القادمة وتعزز الحراك الثقافي، من خلال حديث العضوات عن كتب كان لها تأثير في تغيير مفاهيمهن ورؤيتهن للحياة.



اختتمت الشيخة الدكتورة شما الجلسة بشكرها للحضور وتمنياتها بمستقبل مثمر وغني بالإنجازات الثقافية، معبرة عن سعادتها بالتزامهن وحماسهن لتحويل القراءة إلى ثقافة مجتمعية راسخة.