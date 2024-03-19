أكبر لاعب إنجليزي سابق.. وفاة حارس مرمى منتخب إنجلترا الأسبق (صور)

توفي رون باينهام حارس المرمى السابق لنادي لوتون تاون ومنتخب إنجلترا، عن عمر 94 عامًا.

وكان باينهام يعتبر أكبر لاعب سابق في منتخب إنجلترا على قيد الحياة.

وشارك باينهام في 434 مباراة مع لوتون تاون وثلاث مباريات مع منتخب إنجلترا، أولها كان خلال الفوز على الدنمارك 5 /1 في عام 1955.

وأصدر لوتون تاون بيانا، أكد من خلاله وفاة حارس مرماه السابق باينهام، الذي انضم للفريق في عام 1951 قادما من وورسيستر سيتي.

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