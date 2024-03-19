أكبر لاعب إنجليزي سابق.. وفاة حارس مرمى منتخب إنجلترا الأسبق (صور)

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي رون باينهام حارس المرمى السابق لنادي لوتون تاون ومنتخب إنجلترا، عن عمر 94 عامًا.
وكان باينهام يعتبر أكبر لاعب سابق في منتخب إنجلترا على قيد الحياة.
وشارك باينهام في 434 مباراة مع لوتون تاون وثلاث مباريات مع منتخب إنجلترا، أولها كان خلال الفوز على الدنمارك 5 /1 في عام 1955.
وأصدر لوتون تاون بيانا، أكد من خلاله وفاة حارس مرماه السابق باينهام، الذي انضم للفريق في عام 1951 قادما من وورسيستر سيتي.
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