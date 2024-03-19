تعافٍ اقتصادي متفاوت في الصين أول شهرين من 2024

أظهرت بيانات رسمية، أن أداء الاقتصاد الصيني في أول شهرين من سنة 2024 كان مختلطاً في ظل استهلاك متباطئ يترافق مع زيادة الإنتاج الصناعي ما يبرز تعافياً متفاوتاً.

وكان الانتعاش المنتظر بعدما رفعت بكين قيود كوفيد المشددة في أواخر سنة 2022، أضعف من المتوقع، إذ تحاول ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم التعامل مع الاضطرابات في قطاع العقارات ومعدلات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والاستهلاك المتباطئ.

وفي يناير وفبراير معاً، ارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشراً رئيساً إلى استهلاك العائلات بنسبة 5,5% من عام لآخر، وفق ما أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، ولكن الرقم تراجع مقارنة بديسمبر الذي شهد زيادة نسبتها 7,4% وكان أقل بعض الشيء من النتيجة التي قدّرها استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء محللين توقعوا ارتفاعاً نسبته 5,6%.

وشملت فترة البيانات المسجّلة عطلة رأس السنة القمرية التي تحمل أهمية في الصين، وحلت هذا العام مطلع فبراير، إذ إنها تؤدي عادة إلى ازدياد الاستهلاك في الأسابيع التي تسبقها.

وفي الأثناء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7,0% من عام لآخر في يناير وفبراير، وفق المكتب الوطني للإحصاءات، متجاوزاً ارتفاعاً نسبته 6,8 في المئة في ديسمبر ونسبة 5,2% التي توقعتها بلومبرغ.

وتنشر الصين عادة بيانات أول شهرين من العام معاً نظراً إلى عطلة رأس السنة القمرية.

وارتفع استثمار الأصول الثابتة 4,2% من عام لآخر في هذه الفترة.

ويعد الرقم مؤشراً رئيساً إلى الإنفاق على العقارات والبنى التحتية والمعدات والآليات، وهي قطاعات سعت بكين لتحفز النشاط فيها.

وأفاد مكتب الإحصاءات بأن الاستثمارات في التطوير العقاري تراجعت بنسبة 9% من عام لآخر.

وبات قطاع العقارات الذي لطالما كان محرّكاً حيوياً للنمو في الاقتصاد الصيني تحت ضغط غير مسبوق إذ إن العديد من كبرى شركات التطوير العقارة على حافة الإفلاس بينما يثني تراجع الأسعار عن الاستثمار في العقارات.

وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية في البلاد إلى 5,3 في المئة في يناير وفبراير مقارنة بـ5,2 في المئة في ديسمبر.

وحددت بكين هدفاً للنمو السنوي في مجمل الناتج الداخلي بلغ خمسة في المئة هذا العام، ويعد من بين الأهداف الرسمية الأبطأ منذ عقود.

وخرج الاقتصاد الصيني من الانكماش في فبراير، أول مرة من ستة أشهر.

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