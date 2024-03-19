فعاليات وأنشطة نوعية في وجهات دبي الترفيهية

فعاليات حافلة بأجواء الترفيه والمرح والإبداع في دبي، يحظى بها أفراد المجتمع، خلال الأيام المقبلة، ضمن العديد من أبرز وجهات دبي، بما فيها دبي باركس آند ريزورتس وذا جرين بلانيت دبي وحديقة وايلد وادي المائية وروكسي سينما.

إذ تستقبل دبي باركسTM آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، ضيوفها للاستمتاع باحتفالات أعياد الربيع بمنطقة ريفرلاندTM دبي، يوم السبت 30 مارس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1 ظهراً، حيث سيحظى فيها الضيوف الصغار بأوقات استثنائية لا تنسى، وسيكونون على موعد مع لقاء شخصياتهم المحببة والتفاعل معها، وتجربة العديد من الألعاب والأنشطة المختلفة التي ستغمرهم حماساً وبهجة. كما ستكون هناك العديد من الأنشطة المختلفة التي تشمل الرسم على الوجوه وثني البالونات وغيرها، وذلك أمام نيون جالاكسي وسيتمكن الضيوف كذلك من التفاعل مع الأرانب والجراء والحيوانات الأخرى الصغيرة في حديقة الحيوانات الأليفة المصغرة.



كما يوفر موشنجيتTM دبي، الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، فرص استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، بما فيها ذا هنجر غايمز وكونغ فو باندا، والاستمتاع بخيارات المأكولات الإيطالية والهندية والصينية، كما سيكون الصغار على موعد مع لقاء شخصياتهم المحببة مثل شريك وكونغ فو باندا والسنافر وغيرهم.

ويمكن لضيوف فندق لابيتا، دبي باركسTM آند ريزورتس، الاستمتاع بباقات الإقامة الحصرية خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع Lu'WOW Weekender التي ستحمل طابع أعياد الربيع في نسختها السادسة التي ستستمر من يوم الجمعة 29 مارس حتى الأحد 31 مارس، ليحظوا خلالها بتجارب استثنائية تمزج بين المتعة والمرح والأنشطة المميزة. كما يمكنهم خوض تجربة ممتعة بالمشاركة في مزرعة «الزراعة في الماء» خلال فعاليات جلسات «المزارعون الصغار» حيث سيتعلمون فيها أساسيات الزراعة والاستدامة.



كما ترحب «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في الشرق الأوسط، بضيوفها من جميع الأعمار خلال فترة عطلة أعياد الربيع حتى 14 أبريل، حيث سيتمكن ضيوف الوجهة من العائلات من استكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم، وحضور «حكايات الطبيعة» يومياً، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة عرض العاصفة الرعدية بالغابة الاستوائية، فيما سيكون الصغار على موعد مع مجموعة من الأنشطة التي تشمل الرسم على الوجوه وتجديل الشعر ورسومات الكاريكاتير ولقاء شخصيات أصدقاء «ذا جرين بلانيت دبي» البرية على مدار اليوم.



وستحتفي ذا جرين بلانيت دبي بأعياد الربيع بتقديم مجموعة من العروض والأنشطة المتنوعة. وسيتمكن الجميع من المشاركة كذلك في أنشطة التلوين والأنشطة الحرفية التي تشمل تشكيل بيضة أعياد الربيع، فيما يمكن للصغار الاستمتاع بفعاليات اللقاء والترحيب مع شخصيات ذا جرين بلانيت البرية، بمن فيهم شخصية أرنب أعياد الربيع.

وفي حديقة وايلد وادي المائية، تتوافر خلال عطلة الربيع تجارب استثنائية منعشة لاستكشاف 30 من الألعاب المشوقة التي ستتيح للجميع أوقاتاً ممتعة خلال الفترة من 25 مارس حتى 15 أبريل



كما توفر روكسي سينما لروادها الصغار خلال عطلة أعياد الربيع «نادي ما بعد الظهيرة»، الذي ستعرض خلاله مجموعة من الأفلام المخصصة لعشاق السينما الصغار.



ويمكن للراغبين في الاستمتاع بالتجارب السينمائية في الهواء الطلق، التوجه لصالة العرض الخارجي لروكسي سينما في غاليريا مول البرشاء، حيث تمتاز بالأرائك الوثيرة وتشكيلتها المتنوعة من المأكولات الشهية والمشروبات المنعشة، في حين ستتوفر للضيوف خلال استمتاعهم بمشاهدة أحدث أفلام هوليوود وبوليوود وتحف السينما العربية، تشكيلة من الوجبات الخفيفة مثل الفشار والمشروبات الغازية ورقائق الناتشوز وشطائر الهوت دوغ وغيرها.