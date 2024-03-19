التوطين: 37 شركة صحية خاصة توقع عقود عمل مواطن دارس مع 95 مواطناً لتدريبهم وتعيينهم بعد التخرج



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توقيع 37 شركة صحية خاصة عقود عمل مع 95 مواطنا ومواطنة وذلك بموجب "عقد عمل مواطن دارس" وهو العقد الذي استحدثته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" حيث يتم ابرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من "نافس" (وفي هذا السياق، برنامج "نافس" لتطوير كوادر القطاع الصحي)، ويحصل بموجبه المواطن على راتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم بالتوازي مع تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.

جاء ذلك خلال ثمانية أيام مفتوحة نظمتها الوزارة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" وبمشاركة 100 شركة صحية خاصة في إطار تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات الوطنية بموجب "عقد عمل مواطن دارس" وبما يسهم في إنجاح جهود التوطين في القطاعات والوظائف المهارية والتخصصية.

ومن المقرر أن تقوم الشركات الصحية الموقعة مع المواطنين "عقد عمل المواطن الدارس" بتعديل هذا النوع من العقود بعد تخرجهم إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة وتعديل مستوى رواتبهم بما يتوافق مع أنظمة الشركات في ذات المهن وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة "عقد مواطن دارس" وفي مهنة بنفس مجال التخصص.

وتشمل المهن التي يتدرب عليها المواطنون الذين وقعوا العقود كل من التمريض والصيدلة والتصوير الشعاعي والمختبرات الطبية والعلاج الفيزيائي حيث سيشغلون المهن ذاتها لدى الشركات الصحية الموقعة معهم ومن أبرزها "مستشفى إن إم سي رويال"، و"مستشفى برجيل"، و"مستشفى مردف الخاص"، و"أمانة فيليج للرعاية الصحية".

وأشادت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، بالشركات الصحية التي وقعت العقود، داعية القطاع الصحي الخاص إلى "استثمار المميزات التي يوفرها

هذا النوع من العقود لا سيما من حيث دعم قدرة الشركات على الالتزام بمستهدفات التوطين السنوية المطلوبة، عبر احتساب أعداد المواطنين الدارسين المتعاقدين مع تلك الشركات ضمن نسب التوطين المستهدفة"، مشيرة في إلى أن "هذا النوع من العقود يدعم استقطاب الكوادر الإماراتية من الطلبة الدارسين من خلال منحهم فرص وظيفية في مجالات تخصصهم الأكاديمي وتدعم تطورهم المهاري وخبراتهم العملية".

ووجه سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الشكر لوزارة الموارد البشرية والتوطين على التعاون الاستراتيجي البناء، وللشركات الخاصة العاملة بالقطاع الصحي التي سارعت بالاستجابة وتوقيع العقود من نوع "عقد عمل مواطن دارس"، موضحاً أن "هذا النوع من العقود

يدعم بشكل خاص و مميز منتسبي برنامج "تطوير

كوادر القطاع الصحي" تحت مظلة "نافس" حيث

يسهم في خلق فرص لإكساب المواطن خبرة عملية نوعية أثناء الدراسة، ومن ثم تعديل هذه العقود إلى عقود عمل للمواطنين بعد تخرجهم مما يرفع من نسبة توفير فرص عمل مضمونة بعد التخرج، الأمر الذي يمهد الطريق لرفد القطاع الطبي والصحي بكوادر

مواطنة مؤهلة اكتسبت المهارة العملية والخبرة المطلوبة في ذات الشركات".

ويخضع منتسبو "تطوير كوادر القطاع الصحي" إلى برامج تدريبية متخصصة في مجالات التمريض، طب الطوارئ، إدارة المعلومات الصحية، علوم المختبرات الطبية، التصوير التشخيصي الطبي، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التخدير، علوم المختبرات الطبية ومساعد طبيب أسنان، وذلك في مؤسسات أكاديمية مرموقة تشمل كليات التقنية العليا، كلية فاطمة للعلوم الصحية، جامعة الفجيرة، جامعة عجمان، جامعة الخليج الطبية، جامعة الشارقة، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، جامعة أبوظبي، وكلية ليوا.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز