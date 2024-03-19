42 % من الشركات في الإمارات تتبنى حلول الذكاء الاصطناعي

قامت شركة IBM بإجراء دراستين مهمتين، الأولى بعنوان «مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2023» والتي أعدتها شركة Morning Consult بتكليف من IBM، وتضمنت رؤى من شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والثانية بعنوان «دراسة المستهلك» التي تتم كل سنتين وتركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويقوم بإعدادها معهد IBM لقيمة الأعمال. وتوفر هاتان الدراستان نظرة شاملة ومتعمقة عن سلوكيات المستهلك، واتجاهات تبني الذكاء الاصطناعي من قبل المؤسسات، مع تسليط الضوء على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في عمليات البيع بالتجزئة والأعمال التجارية.

وفي تعليقه على الدراستين، قال بيل فاريل، الشريك الإداري للخدمات الاستشارية في IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تظهر نتائج الدراستين أن دمج حلول الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد ميزة تنافسية بالنسبة للشركات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل ضرورة أساسية في المشهد الرقمي المعاصر. وفي سياق متصل، نشهد تطوراً مستمراً في توقعات المستهلكين، الأمر الذي يؤكد على ضرورة أن يقوم تجار التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتبني حلول الذكاء الاصطناعي. ولا شك بأن التزام IBM بالابتكار وخبرتها الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وحلول السحابة الهجينة يجعل منها لاعباً رئيسياً في دعم هذه التحولات. ويتماشى تركيزنا على الثقة والشفافية وممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، مع الطلب المتزايد على عمليات نشر مسؤولة للذكاء الاصطناعي».

الإمارات العربية المتحدة متصدرة في مجال تبني الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية

تشير دراسة مؤشر IBM العالمي لتبني الذكاء الاصطناعي 2023، التي استندت إلى استطلاع رأي شمل أكثر من 8500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك متخصصون من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن تبني ودمج الذكاء الاصطناعي يسير بوتيرة متسارعة في مختلف قطاعات الأعمال. وذكرت الدراسة أن 65% من متخصصي تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات أفادوا بحدوث تسارع كبير في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي خلال الـ24 شهراً الماضية، مما أدى إلى إعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها الشركات، وتعزيز الكفاءة والابتكار والقدرة التنافسية في سوق الإمارات العربية المتحدة. وفي إشارة تسلط الضوء على خطواتها الثابتة باتجاه التقدم التكنولوجي، برزت الإمارات كدولة رائدة في مجال تبني الذكاء الاصطناعي، حيث قامت 42% من الشركات بنشر تقنيات ذكاء اصطناعي بشكل كبير في عملياتها التجارية. وهذه النسبة جديرة بالملاحظة، إذ إنها تعكس النهج الاستباقي للشركات الإماراتية في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها الأساسية، مما يرسي معياراً حقيقياً لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وتشهد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي أيضاً تركيزاً استراتيجياً، حيث أشارت الدراسة إلى أن عمليات البحث والتطوير، إضافة إلى تحسين المهارات، تمثل أهم أولويات الاستثمار في هذا المجال. ويعد هذا التركيز على البحث والتطوير وتعزيز المهارات أمراً بالغ الأهمية لاستدامة نمو الذكاء الاصطناعي والابتكار، مما يضمن إعداد الكوادر بشكل جيد للتعامل مع المتطلبات المتطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذا وتشير الدراسة أيضاً إلى أن 34% من الشركات الإماراتية لديها استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي، في حين أن 30% أخرى تعمل على تطوير استراتيجية خاصة بها. ومن الدوافع الرئيسية التي تعزز تبني الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والدمج المتزايد للذكاء الاصطناعي في تطبيقات الأعمال القياسية، والحاجة الملحة لخفض التكاليف وأتمتة العمليات الرئيسية، مما يسهم في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد وجماعي بوصفه أداة مهمة لتعزيز كفاءة الأعمال والابتكار.

ثورة في مجال البيع بالتجزئة مع تبني الذكاء الاصطناعي



على صعيد آخر، استطلعت دراسة من شركة IBM بعنوان «ثورة في مجال البيع بالتجزئة مع انتشار الذكاء الاصطناعي في كل مكان: العملاء لن ينتظروا أحداً»، آراء نحو 20 ألف مستهلك عالمي، بما في ذلك من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسلطت الدراسة الضوء على الفجوة المستمرة في الاتساع بين طلبات المتسوقين وعروض التجزئة الحالية، حيث إن 3% فقط من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا راضون عن تجربة التسوق داخل المتجر، على الرغم من أن غالبية المستهلكين على مستوى العالم (73%) يفضلون التسوق من المتاجر التقليدية. وأشار 75% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنهم يكملون تجربتهم داخل المتجر باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التسوق، بزيادة 10 نقاط عن الرقم العالمي، مما يدل على الاتجاه نحو تجربة متكاملة رقمياً داخل المتجر. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فإن 9 من أصل 10 مستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ممن لم يستخدموا بعد الذكاء الاصطناعي للتسوق، مهتمون بإمكانياته في تعزيز تجربتهم في التسوق. ويتطلع 75% من المشاركين في استطلاع الرأي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، و67% إلى تحسينات الذكاء الاصطناعي مثل المساعدين الافتراضيين.

وجدير بالذكر أن توقعات المستهلكين تتغير بسرعة كبيرة، مما يفرض على تجار التجزئة إيلاء ابتكار اهتماماً أكبر ودمج تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، في عملياتهم للارتقاء بتجربة التسوق. وتمثل هذه الدراسة أيضاً مصدراً مهماً لتجار التجزئة، إذ إنها تحدد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لمساعدة التجار على تلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة.

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