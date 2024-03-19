طلبة الثاني عشر يتخطون امتحان اللغة العربية بسهولة

أدى طلبة الصف الثاني عشر (بجميع المسارات)، أمس امتحان اللغة العربية بسهولة، فيما يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم، وبعد غدٍ يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية، والتي يختتم بها طلبة المسار التطبيقي امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي يوم 22 من الشهر الجاري يختتم طلبة الصف الـ12 من المسارات الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم بمادة الكيمياء/ أحياء.

وتباينت بعض آراء طلبة الصف الثاني عشر، حول امتحان اللغة العربية للصف الثاني من العام الدراسي الجاري، الذي أدوه أمس، حيث أجمع مجموعة على أن هناك صعوبة في بعض الأسئلة، خصوصاً في سؤال النحو، فيما أكد آخرون أن الأسئلة في معظمها سهلة، ويحتاج عدد من جزئياتها إلى مهارات عليا للإجابة عنها.

وأوضحوا أن الورقة الامتحانية جاءت متنوعة ومباشرة، ومشابهة للنماذج التي تم التدريب عليها في المراجعة الصباحية.

ومن جهتها أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن امتحانات الإعادة تعقد مرة واحدة في نهاية العام الدراسي، وفي حال لم يحقق الطالب درجة الاجتياز في امتحان الإعادة لأي مادة من مواد المجموعة A، فإنه يترتب على ذلك إعادة العام الدراسي.

وأوضحت المؤسسة في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، أنه يحسب للطالب النهاية الصغرى للنجاح في حال اجتياز امتحان الإعادة (50 لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، و60 لطلبة الحلقة الثالثة)، مشددة على أن الغش ومساعدة الآخرين في الامتحان يترتب عليه مخالفة قانونية.

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