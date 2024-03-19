ارتفاع ملحوظ في القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين

ارتفعت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين، خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري أكثر من 5 % لتصل إلى 313.90 مليون يورو، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين حول العالم.

وحسب آخر تحديثات الموقع فقد ارتفعت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين بما يقارب 15.38 مليون يورو، وهو ثاني أعلى ارتفاع للمسابقة خلال شهرين، بعدما وصلت إلى 301.4 مليون يورو منتصف يناير الماضي.

ويتصدر نادي الشارقة القيمة الأعلى من بين أندية الدوري الإماراتي بـ 36.15 مليون يورو بارتفاع بلغ 3.8 % منذ آخر تحديث، بعدما كانت 34.81 مليون يورو، ليأتي (عاشرا) من ناحية نسبة الارتفاع في القيمة.

وجاءت النسبة الأكبر من الارتفاعات لـ 4 أندية هي البطائح (الأول) بنسبة بلغت 19.6%، وذلك من 11.24 مليون يورو، إلى 13.44 مليون يورو، ثم حتا (الثاني) بنسبة بلغت 17.7 %، وذلك من 8.86 مليون يورو، إلى 10.42 مليون يورو والوصل (الثالث) بنسبة 13.7%، وذلك من 28.82 مليون يورو، إلى 32.78 مليون يورو، ثم خورفكان (رابعا) بنسبة بلغت 13.1 %، وذلك بعدما ارتفع من 13.00 مليون يورو، إلى 14.70 مليون يورو.

فيما انخفضت قيمة ناديين فقط من بين الـ 14 ناديا، وهما الإمارات (رابع عشر)، بنسبة 11.1 %، بعدما تراجعت من 17.60 مليون يورو، إلى 15.65 مليون يورو، ثم الجزيرة (ثالث عشر)، بنسبة 7.5 %، لتنخفض من 29.21 مليون يورو، إلى 27.02 مليون يورو.

وبالنسبة لترتيب بقية الأندية من حيث نسبة الارتفاع في القيمة السوقية، جاء عجمان (خامسا) بنسبة 8.3 %، وذلك من 12.71، إلى 13.76 مليون يورو..ثم العين (سادسا)، بنسبة بلغت 8.2 %، وذلك بارتفاع من 31.79، إلى 34.40 مليون يورو.

وجاء (سابعا) من حيث نسبة الارتفاع شباب الأهلي بـ 8.2%، وذلك من 23.58 مليون يورو، إلى 25.51 مليون يورو، تلاه (ثامنا) اتحاد كلباء، بنسبة 6.6 %، مرتفعا من 17.51 مليون يورو، إلى 18.67 مليون يورو، ثم بني ياس (تاسعا)، بنسبة 5.3 %، وذلك من 17.76 مليون يورو، إلى 18.71 مليون يورو.

وجاء (حادي عشر) النصر بنسبة بلغت 3.0 %، وذلك بارتفاع من 24.74 مليون يورو، إلى 25.49 مليون يورو، ثم الوحدة (ثاني عشر) بنسبة بلغت 1.2 %، وذلك من 29.21 مليون يورو، إلى 27.02 مليون يورو.

وأكد المحلل الرياضي خالد عبيد أن ارتفاع القيمة السوقية للدوري الإماراتي، جاءت لعدة عوامل أبرزها حاليا زيادة عدد الرعاة للمسابقة، والأندية، و تأهل العين إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وهو ما يعني حصوله على فرصة لمزيد من عقود الرعاية وغيرها.

وأضاف:" مسابقة الدوري الإماراتي تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل، من موسم إلى آخر، بفضل ما تقوم به رابطة المحترفين الإماراتية، من تطوير، وجذب المزيد من الرعاة، والشركاء دعما للمسابقة".

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