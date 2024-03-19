تُسكت نظريات المؤامرة .. لقطات باسمة للأميرة كيت برفقة زوجها

نُشرت مساء أمس الإثنين لقطات جديدة للأميرة كيت ميدلتون تبدو فيها مبتسمة إلى جانب زوجها الأمير وليام في سوق للمزارعين في وندسور (غرب لندن).

ويثير الوضع الصحي للأميرة منذ أسابيع موجة محمومة من الشائعات والتكهنات.

وفي مقطع فيديو كانت صحيفة "ذي صَن" الشعبية أبرز من نشره، وفي صورة فوتوغرافية بدت أكثر وضوحاً، تظهر كيت (42 عاما) تمشي مبتسمة بشعر منسدل وترتدي طاقماً (legging) وكنزة اسودَين.

وافادت وسائل إعلام بريطانية، أن هذه الصور للأميرة وزوجها وريث العرش البريطاني، التُقطت السبت أمام سوق لمنتجات المزارعين المحليين في وندسور، في منطقة غير بعيدة من مقر إقامتهما العائلي الريفي.

وسبق أن التُقطت صورة الاثنين الفائت لكيت مع وليام في سيارة.

وخضعت كيت لعملية جراحية كبرى في البطن في 16 يناير. وأعلن القصر وقتها أنها لن تعاود مهامها العامة قبل عيد الفصح.

لكن الغياب الطويل للأميرة التي تُعدَ من أكثر النساء اللواتي تُلتقط لهنّ صور في العالم، أفسح المجال للتحليلات على أنواعها.

وكان يفترض بنشر صورة لأميرة ويلز في 10 مارس وهي مبتسمة ومحاطة بأطفالها بمناسبة عيد الأم، أن يشكّل رداً على النظريات المتداولة ويضع حداً لها.

لكنّ الصورة لم تُعطِ المفعول المُتوخى منها، بل أدّت ملابسات توزيعها إلى نتيجة عكسية تماماً، بعد اكتشاف تنقيحات عدة عليها، وإعلان خمس من كبرى وكالات الأنباء التي نشرتها (ومنها وكالة فرانس برس) حذفها من خدماتها، والاعتذار الصريح لكيت التي تبنّت المسؤولية عمّا حصل بقولها إنها "مثل كثر من المصورين الهواة"، تحاول "أحياناً تنقيح" اللقطات.

وأرفقت صحيفة "ذي صن" الصورة الجديدة التي نشرتها مساء الاثنين برسالة موجهة للأميرة جاء فيها: "سعداء برؤيتك كيت".

ورأت صحيفة "ديلي ميل" أن "هذه الصورة ستُسكت نظريات المؤامرة"، و"ستُطمئن" محبي الأميرة إلى تعافيها بعد العملية الجراحية التي أجريت لها.

وأشارت صحيفة "ذي صن" إلى أن كيت ووليام حضراً أيضاً الأحد نشاطاً رياضياً شارك فيه أطفالهما الثلاثة جورج وشارلوت ولوي.

وتوقعت وسائل إعلام بريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين ألا تعاود كيت مهامها العامة قبل 17 أبريل.



