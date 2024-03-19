الإيقاف الطويل يهدد حكم مواجهة ريال مدريد وأوساسونا بسبب فينيسيوس

أعلن نادي ريال مدريد، تقدمه بشكوى ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الميرنغي ضد أوساسونا على ملعب أل سادار، أمام اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الإهمال في صياغة تقرير الحكم.

وقال ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي "تجاهل مونويرا طوعًا وعمدًا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة مرارًا وتكرارًا تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها".

وأفاد ريال مدريد أيضًا بأنه قدم شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم "فيما يتعلق بالإهانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتم التعرف على أولئك الذين تلفظوا بها، ومعاقبتهم".

وأضاف البيان: "في ضوء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في أل سادار، قدم ريال مدريد الشكوى أيضًا إلى مكتب المدعي العام للدولة، ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية".

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة (4-2) السبت الماضي، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الليغا برصيد 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة الوصيف، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

وكشف تقرير صحفي، عن العقوبة المحتملة ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، إذا ثبتت إدانته وفقًا لادعاءات الميرنغي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يجب أن يفتح الاتحاد الإسباني تحقيقًا في القضية، وسيعين قاضيًا يجب عليه إبلاغ كل الأطراف بالشكوى (الحكم - لجنة الحكام - الطرف المتضرر).

وأشارت إلى أن القاضي سيقدم اقتراحه للعقوبة إلى لجنة الانضباط خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، وسيكون أمام الأطراف المتورطة في الشكوى أن تقدم مرافعاتها على العقوبة خلال 10 أيام.

وأوضحت أن ريال مدريد يعتمد في بلاغه على المادة 108 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي تتحدث عن تحرير المحاضر التحكيمية بشكل مهمل.

وذكرت أن العقوبة المحتملة في حالة إثبات الاتهام على الحكم ستكون الإيقاف لمدة تتراوح بين شهرين إلى 4 أشهر.

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