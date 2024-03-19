«وصل» تبيع المرحلة الأولى والثانية للبرج الثاني من «بارك فيوز ريزيدينسيز» في وقت قياسي

أعلنت مجموعة وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى والثانية من البرج الثاني من مشروع بارك فيوز ريزيدينسيز التي أطلقتها اليوم، مما يدل على استمرارية نمو وانتعاش السوق العقاري في إمارة دبي.

يأتي إطلاق هذا المشروع الفاخر بعد أن شهد إطلاق البرج الأول من بارك فيوز ريزيدنسيز إقبالاً متزايداً من المستثمرين على شراء الوحدات السكنية الفخمة والتي تم طرحها العام الماضي، وذلك ضمن المشروع العمراني المتكامل وصل 1 المطل على حديقة زعبيل في منطقة الكفاف.

تتميز الشقق الفاخرة بإطلالاتها الخلابة على أفق ومعالم دبي الشهيرة مثل برواز دبي وبرج خليفة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز على شارع الشيخ زايد بالقرب من شبكة المواصلات الرئيسية ومحطة مترو ماكس إلى جانب توافر جميع الخدمات والمرافق.

يضم مشروع بارك فيوز ريزيدنسيز، والذي يتكون من 42 طابقاً، مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة؛ تتراوح بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم إلى جانب أربع غرف نوم دوبليكس بمساحات واسعة تبدأ من 750 قدماً مربعاً إلى 2900 قدم مربع، لتلبي مختلف الاحتياجات.

كما يضم المشروع مجموعة راقية من المرافق ومنها بركة سباحة ومركز لياقة بدنية ومرافق ترفيهية أخرى. وسيتاح للمقيمين سهولة الوصول لمجموعة من المدارس ووجهات التسوق الشهيرة مثل دبي مول ووافي مول، إضافة إلى أبرز معالم دبي مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي وداون تاون دبي.

يشار إلى أن مشروع وصل 1 يتكون من 13 برجاً متعددة الأغراض، ويوفر ما يزيد على 3,500 وحدة سكنية و150,000 قدم مربع من مساحات التجزئة. وسيشمل هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 1.3 مليون قدم مربع، مرافق للضيافة وأخرى ترفيهية وعدداً من المطاعم والمقاهي، ليكون بمثابة مجمع سكني فريد في قلب المدينة.

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