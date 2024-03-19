البلدية الفرق الميدانية جاهزة لبلاغات تجمع المياه في المنازل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء، عن رفع جاهزية فرق بلدية الكويت المنشرة في المحافظات للتعامل بشكل فوري مع البلاغات لارتفاع منسوب المياه في المنازل بالسكن الخاص.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم بلدية الكويت محمد المطيري في بيان صحفي ان البلدية تستقبل البلاغات الواردة عن طريق خدمة (الواتس اب) على الرقم 24727732 او عبر الخط الساخن 139.
واضاف المطيري ان البلدية ستقوم بسحب تجمعات المياه من خلال صهاريج المياه والتعامل مع الطفح لمنسوب المياه في بعض المنازل بالسكن الخاص إلى جانب إزالة مخلفات الأشجار في الطرقات.
واكد ان فرق النظافة الميدانية تستقبل جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة وتقدم جميع اعمال المساندة للتعامل مع الحالة المطرية لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
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