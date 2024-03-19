جاهز الكويت تستقبل شهر رمضان المبارك بأنشطة مثيرة وعروض خاصة

(MENAFN
- Australia Nigeria Alliance) الكويت، 19 مارس 2024: أعلنت شركة جاهز الدولية "جاهز-الكويت"، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال منصتها الالكترونية،، عن إطلاق حملتها التسويقية بمناسبة شهر رمضان المبارك. ستشمل الحملة طوال الشهر مجموعة من الأنشطة المشوقة والعروض الخاصة والمبادرات المثيرة التي تهدف إلى تمكين ودعم المجتمع خلال هذا الفترة الخاصة من السنة.
وبهذا الصدد كشفت جاهز الكويت عن مجموعة المبادرات التي تم التخطيط لها بعناية والتي تتفق مع جوهر شهر رمضان المبارك، مؤكدةً التزام الشركة بالتفاعل مع عملائها والمجتمع الأوسع الذي تخدمه. تهدف حملة شهر رمضان إلى تقديم مزيج من الأنشطة، بما في ذلك حملة استراد نقدي بقيمة دينار كويتي واحد مخصصة لتعزيز تجربة العملاء، وبطولة كرة قدم مصممة لتعزيز الوحدة والروح الرياضية، وأكبر بطولة بلوت في الكويت، تبرز هذه الأنشطة تفاني الشركة في الاحتفال بالتراث المحلي والروح التنافسية. من خلال هذه الجهود، بالإضافة إلى الجهود الأخرى التي ستطلق خلال الشهر، تهدف جاهز الكويت إلى عرض أهمية التفاعل المجتمعي، وتقدير التقاليد، واللحظات الخاصة التي تتم مشاركتها خلال هذا الشهر الفضيل.
معلقاً على حملة شهر رمضان لـ جاهز الكويت، قال فيصل الساعي، مدير التسويق في جاهز الكويت: "شهر رمضان المبارك يجلب معه شعورًا بالمجتمع والفرح العارم، وفي جاهز الكويت، نلتزم بتجسيد هذه القيم حيث تعكس المبادئ التي نؤمن بها. من خلال التفاعل مع جوهر هذا الشهر الكريم، صممنا حملتنا لتندمج في الحياة اليومية للمجتمع، هدفنا من خلال هذه الحملة هو رد الجميل للمجتمع بطرق تتجاوز المألوف، وبأمل ترك أثر إيجابي ودائم بين مجتمعنا."
أطلقت جاهز الكويت عرضها الخاص بالاسترداد النقدي بقيمة دينار كويتي واحد خلال شهر رمضان. وتهدف جاهز الكويت من خلال ذلك إلى رد شيء من الجميل تجاه المجتمع الذي تعمل فيه خلال هذا الشهر الفضيل، ينطبق هذا العرض على جميع الطلبات التي يقوم بها العملاء خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرص من خلال استخدام الرمز R1KD ليتم إيداع المبلغ بشكل مباشر في محافظهم على التطبيق.
بالإضافة إلى عرض الاسترداد النقدي، ستنظم جاهز الكويت بطولة كرة القدم بالتعاون مع شركة سافكس، والتي ستستقبل أكثر من 1000 لاعب. ستقام البطولة في ملاعب هاتريك لكرة القدم، ومن المقرر أن تستمر من 17 مارس حتى 23 مارس وستشهد مشاركة فرق مختلفة ستلعب من أجل الفوز باللقب. تُتابع بطولات كرة القدم خلال شهر رمضان المبارك على نطاق واسع وأصبحت تقليدًا. لجعل هذه البطولة أكثر إثارة، ستقدم جاهز الكويت جائزة مالية بقيمة 2000 دينار كويتي للفريق الفائز، و1200 دينار كويتي للفريق الذي يحتل المركز الثاني، و800 دينار كويتي للفريق الثالث. سيحصل كل من أفضل هداف وأفضل حارس مرمى على جائزة نقدية قدرها 250 دينار كويتي. ستُقدم جوائز إضافية للاعبين والحضور. يمكن للفرق التي ترغب في التسجيل في البطولة القيام بذلك الآن من خلال تطبيق جاهز.
علاوة على ذلك، ستستضيف جاهز الكويت أكبر بطولة بلوت في الكويت، حيث ستستقبل أكثر من 250 لاعبًا للمشاركة في لعبة الورق الشعبية. من المقرر أن تُقام البطولة في قاعة الأندلس متعددة الأغراض من 26 مارس حتى 28 مارس. لزيادة الإثارة، سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار كويتي، وسيحصل الفريق في المركز الثاني على 1000 دينار كويتي. سيتم توزيع الهدايا أيضًا على اللاعبين المشاركين والحضور طوال البطولة. تحث جاهز الكويت جميع الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في البطولة على التسجيل باستخدام تطبيق جاهز.
أضاف الساعي، "إن استضافة هذه الأنشطة خلال رمضان هو طريقتنا لإعادة العطاء للمجتمع وتقديم المزيد من الطرق للتفاعل مع عملائنا والجمهور الأوسع والاحتفال خلال هذا الشهر الكريم. نحن متحمسون للكشف عن ما لدينا من مفاجآت ونتطلع لمشاركة هذه اللحظات مع المجتمع. في جاهز الكويت، نلتزم بجعل هذا الشهر الفضيل لا ينسى، وهو انعكاس عميق لتقديرنا للتقاليد."
للمزيد من المعلومات حول المشاركة في هذه المبادرات الرمضانية أو لمعرفة المزيد عن عروض جاهز الكويت خلال الشهر الكريم، يرجى من العملاء على زيارة تطبيق جاهز أو التواصل مع فريق خدمة العملاء.
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