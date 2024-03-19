نقلة رقمية في عالم الأعمال: الطريق نحو تسريع النمو والتميز في السوق

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- H+K Strategies) تعتمد الشركات اليوم على التطبيقات السحابية لمختلف الأغراض مثل التعاون، إدارة المشاريع، والمالية. هذا التحول الذي يحركه الطلب على طرق توصيل البرمجيات أكثر مرونة وقابلية للتوسع يقدم تحديات وفرصًا لمزودي البرمجيات الساعين لأتمتة عملياتهم مع الحفاظ على جودة الخدمة.
الانتقال إلى نماذج توصيل البرمجيات كخدمة (SaaS) يعكس تفضيل الشركات للحلول البرمجية الحديثة عبر الإنترنت، بدلاً من الأنظمة التقليدية داخل الشركات. وعلى الرغم من فوائد هذا الانتقال مثل تقليل تعقيدات إدارة العملاء وزيادة القابلية للتوسع، إلا أنه يتطلب استثمارات كبيرة في موارد الحوسبة السحابية.
كما كشفت دراسة من الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات IDC أن 84% من المشترين مستعدون للاستثمار في تطبيقات SaaS المتقدمة، مما تؤكد على أهمية تطوير منصات تسليم وتشغيل SaaS آلية وفعالة. تبرز أهمية منصات الأتمتة التي تحول التطبيقات البرمجية الحالية إلى عروض SaaS فعالة، مما يمكن الشركات من الانتقال بسرعة إلى نموذج أعمال SaaS أكثر فعالية، وتسريع وصولها إلى السوق.
ويتطلب نجاح منصة SaaS إدارة فعالة للإيجار (التأجير)، والعمليات، والجوانب التجارية، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وتعزيز تجربة العملاء ودعم نماذج التسعير والاشتراك المرنة. كما أن استضافة تطبيقات SaaS على AWS Cloud يقلل من الحوادث الأمنية وانقطاعات الخدمة، ويوفر وصولًا إلى أدوات مبتكرة تساهم في نمو الأعمال.
استجابةً لهذه التوجهات، تقدم Corent Tech دعمًا شاملًا للشركات لتطوير حلول SaaS متطورة، مستفيدة من بنية AWS Cloud القوية لتقديم حلول آمنة ومرنة، مع دعم شامل يشمل التقييمات المجانية والترقيات الكاملة للمنصة، مما يعزز توسع الأعمال في بيئة الحوسبة السحابية.
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