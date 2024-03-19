بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث الوضع في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الوضع في قطاع غزة.وقال ميلر الثلاثاء، إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، أن“الوزير سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة“حماس” على الحكم أو تكرار ما حدث”.
وكشف ميلر أنه“سيناقش القضية المتمثلة في إنهاء هجمات أنصار الله في اليمن على السفن التجارية”
وستكون هذه هي الرحلة السادسة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر
MENAFN19032024000205011050ID1107995005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.