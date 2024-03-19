بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث الوضع في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الوضع في قطاع غزة.وقال ميلر الثلاثاء، إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، أن“الوزير سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة“حماس” على الحكم أو تكرار ما حدث”.

وكشف ميلر أنه“سيناقش القضية المتمثلة في إنهاء هجمات أنصار الله في اليمن على السفن التجارية”

وستكون هذه هي الرحلة السادسة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر