التعليم العالي: قطر ستقدم عددا كبيرا من المنح الدراسية لطلبة قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أعلن وكيل وزارة التعليم والبحث العلمي بصري صالح، اليوم الثلاثاء، أن قطر ستقدم عددا كبيرا من المنح الدراسية التي ستخصص لطلبة قطاع غزة في جامعات عربية أو قطرية، لمساعدتهم في ظل الظروف الراهنة على استكمال دراستهم التي حُرموا منها جرّاء عدوان الاحتلال المُستمر.

وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات تخريج وإطلاق البرنامج الدولي للمنح الدراسية "برنامج الفاخورة" الذي تنفذه مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمؤسسة فهد السليطي، ورئيس برنامج الفاخورة طلال الهذال، وسفير دولة فلسطين في قطر منير غنام، والمشرف العام على المدارس الفلسطينية في قطر السفير يحيى الأغا، وعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي القطرية.

وأوضح، أنه في إطار هذا البرنامج سيتم تقديم عدد من المنح الدراسية لعشرات الطلبة حول العالم، من بينهم طلبة فلسطين، لإكمال دراساتهم الجامعية في الجامعات القطرية.

وفي ذات السياق، بحث صالح مع السليطي والهذال آفاق التعاون والدعم القطري مع فلسطين في مجال التعليم الجامعي، ودعم طلبة قطاع غزة ومؤسسات التعليم العالي في القطاع، والبرنامج الذي أطلقته الوزارة، الذي يتيح لطلبة جامعات قطاع غزة الالتحاق إلكترونياً في جامعات الضفة الغربية، وكذلك إمكانية دعم الطلبة في غزة والضفة من خلال صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.