الإسلامية المسيحية تدين هجوم مستعمرين على مقار وكالة الأونروا في القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الهجوم الإرهابي الذي شنه مستعمرون على مقار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، ووضع ملصقات تحريضية تحتوي على تهديدات للعاملين، وتدعو إلى إغلاقها.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن هذا الهجوم الوحشي الذي جرى تحت سمع وبصر شرطة الاحتلال، يأتي استكمالاً لاستراتيجية الاحتلال في استهداف وكالة الغوث التي أصبحت من أبرز

أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت، أن حكومة الاحتلال أصبحت تتقاسم الوظائف مع المستعمرين في استهداف "الأونروا"، إلى جانب ما تقوم به من تدمير ممنهج لمرافق الوكالة وتقويض خدماتها في قطاع غزة، وتعطي الضوء الأخضر للمستعمرين لمهاجمة مقارها في القدس.

وحذرت الهيئة من تداعيات هذه الهجمات على مقار "الأونروا" في القدس ومخاطر انتقالها إلى المنشآت التعليمية والصحية والاجتماعية التابعة للوكالة في الضفة الغربية، وما يشكله ذلك من إعلان حرب على الوكالة بصورة علنية.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الحرب على وكالة الغوث وعدم تركها وحيدة في مواجهة نيران الاحتلال ومستوطنيه، والى ضرورة التدخل العاجل لتوفير الحماية لهذه المؤسسة الأممية التي تشكل عنواناً سياسياً للقضية الفلسطينية ومنبرا لإيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين الى العالم.