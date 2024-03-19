الإسلامية المسيحية تدين هجوم مستعمرين على مقار وكالة الأونروا في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الهجوم الإرهابي الذي شنه مستعمرون على مقار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، ووضع ملصقات تحريضية تحتوي على تهديدات للعاملين، وتدعو إلى إغلاقها.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن هذا الهجوم الوحشي الذي جرى تحت سمع وبصر شرطة الاحتلال، يأتي استكمالاً لاستراتيجية الاحتلال في استهداف وكالة الغوث التي أصبحت من أبرز
أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت، أن حكومة الاحتلال أصبحت تتقاسم الوظائف مع المستعمرين في استهداف "الأونروا"، إلى جانب ما تقوم به من تدمير ممنهج لمرافق الوكالة وتقويض خدماتها في قطاع غزة، وتعطي الضوء الأخضر للمستعمرين لمهاجمة مقارها في القدس.
وحذرت الهيئة من تداعيات هذه الهجمات على مقار "الأونروا" في القدس ومخاطر انتقالها إلى المنشآت التعليمية والصحية والاجتماعية التابعة للوكالة في الضفة الغربية، وما يشكله ذلك من إعلان حرب على الوكالة بصورة علنية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الحرب على وكالة الغوث وعدم تركها وحيدة في مواجهة نيران الاحتلال ومستوطنيه، والى ضرورة التدخل العاجل لتوفير الحماية لهذه المؤسسة الأممية التي تشكل عنواناً سياسياً للقضية الفلسطينية ومنبرا لإيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين الى العالم.
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