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مدير الأمن العام يعلن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات

3/19/2024 7:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات للأعوام (2024-2026) في مبنى المديرية، وذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب المعنيين من الوزارات والدوائر الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة العسكرية.
وأكد مدير الأمن العام في كلمة له أعلن من خلالها إطلاق الاستراتيجية، على التوجيهات الملكية السامية بضرورة محاربة آفة المخدرات وفق نهج علمي وعملي، يشمل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، ويهدف إلى حماية المجتمع وتحصين أبنائه، وتعزيز ثقافة مجتمعية رافضة لهذه الآفة والجرائم المرتبطة بها.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تأتي امتداداً للتوجيهات الملكية السامية المستمرة، والداعية إلى تضافر الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، الأمر الذي دفع مديرية الأمن العام للمضي وفق الرؤى الملكية الحكيمة، والعمل في أطر من الشراكة الفاعلة مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في المملكة، وصولاً إلى تنفيذ جملة الأنشطة والفعاليات لحماية المجتمع من أضرار المخدرات وسمومها القاتلة بالشكل المطلوب.
وثمَّن اللواء المعايطة، الجهود الكبيرة التي بُذلت لإخراج هذه الإستراتيجية الوطنية لحيز التنفيذ، وفق محاور راعت المستجدات الأمنية والمجتمعية، وأشكال جديدة في التوعية، بأساليب متنوعة وبتشاركية وتكاملية بين مختلف المؤسسات الوطنية، وضمن أسس هادفة لرفع مستوى وعي أبناء المجتمع بكافة أطيافه و مكوناته بخطورة هذه السموم القاتلة، لا سيما فئة الشباب.
واستعرض مدير إدارة مكافحة المخدرات أبرز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية من مرتكزات تكاملية بين مختلف المؤسسات الوطنية، من بينها المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني والتي ستعمل على تعزيز المسؤولية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع بدءاً من الفرد والأسرة، وتنفيذ عدد من الإجراءات الاجتماعية والنفسية والعلاجية والوقائية، الرامية لخلق مجتمع رافض لفكرة المخدرات.
وأوضح، إلى أن الإستراتيجية صيغت بجهود مشتركة من قبل كوادر وطنية متخصصة، وهدفت إلى تعزيز مستوى الوعي المجتمعي بأضرار ومخاطر آفة المخدرات، على الصعد كافة، وبناء جسور من الثقة مع الفئات التي أدمنت هذه السموم، ومساعدتهم على تلقي العلاج، ضمن أطر رائدة قوامها الحرص على إعادة إدماجهم في المجتمع بالشكل المطلوب.
يشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الوطنية المختلفة والمشاركة في وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية، ستعمل على تجسيد جميع بنودها، من خلال حزمة من الأنشطة والبرامج العملياتية والتوعوية، وبما يسهم في الحد من انتشارها، ومواصلة إجراء الدراسات العلمية، وتفعيل الحملات التوعوية، وفق افضل الممارسات العالمية المتبعة.













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