برنامج الغذاء العالمي: المساعدات المقدمة حاليا لا تنقذ أرواح الغزيين

برنامج الغذاء العالمي: المساعدات المقدمة حاليا لا تنقذ أرواح الغزيين
التاريخ
3/19/2024 7:07:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الناطقة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة ان إدخال عدد ضئيل من الشاحنات لا يساعد في إنقاذ الأرواح بغزة.
واضافت ان غزة لا تحتاج الغذاء فقط، بل المكملات الغذائية وعلاج سوء تغذية الأطفال.
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