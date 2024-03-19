Tuesday, 19 March 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برنامج الغذاء العالمي: المساعدات المقدمة حاليا لا تنقذ أرواح الغزيين

3/19/2024 7:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الناطقة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة ان إدخال عدد ضئيل من الشاحنات لا يساعد في إنقاذ الأرواح بغزة.


واضافت ان غزة لا تحتاج الغذاء فقط، بل المكملات الغذائية وعلاج سوء تغذية الأطفال.

MENAFN19032024000208011052ID1107995001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث