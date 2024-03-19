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روسيا.. جمهورية القرم تخطط لتدشين أكبر استوديو سينمائي في جنوب روسيا

3/19/2024 7:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تشهد جمهورية القرم عام 2024 تدشين استوديو سينمائي ضخم في شبه الجزيرة، ليكون مركزا مهما للكفاءات السينمائية في جنوب روسيا.
وقال مدير مجمع الفنون "تافريدا" سيرغي بيرشين في مؤتمر صحفي عقد على هامش معرض "روسيا" في موسكو إن " الاستوديو السينمائي في القرم سيفتتح العام الجاري، وآمل أن يصبح مركزا للمبدعين الشباب". وأضاف أن المجمع السينمائي الذي ينتهي إنشاؤه على شاطئ البحر الأسود لا مثيل له في روسيا، وسيمتد على منطقة ساحلية، تبلغ مساحتها 6 هكتارات.
وسيضم ورشات إنتاجية وأبنية للتصوير والمونتاج، وسيتم بناء استوديوهات ما بعد الإنتاج، وللتحرير، والعرض، وغرف المكياج والأزياء، والبنية التحتية المساعدة مثل ورشة إنتاج المناظر الطبيعية، والمستودعات، والمباني الإدارية والفنية، ومواقف للسيارات والمركبات الخاصة، وموقع للتصوير والحديقة.
يذكر أن 18 مارس يصادف ذكرى مرور 10 أعوام على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا. وعقد بهذه المناسبة في المنتدى "روسيا" بمعرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إنخا) في موسكو فعالية "يوم القرم"، حيث تم الكشف عن مشروع أكبر استوديو سينمائي في جنوب روسيا في القرم.













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