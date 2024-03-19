روسيا.. جمهورية القرم تخطط لتدشين أكبر استوديو سينمائي في جنوب روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تشهد جمهورية القرم عام 2024 تدشين استوديو سينمائي ضخم في شبه الجزيرة، ليكون مركزا مهما للكفاءات السينمائية في جنوب روسيا.
وقال مدير مجمع الفنون "تافريدا" سيرغي بيرشين في مؤتمر صحفي عقد على هامش معرض "روسيا" في موسكو إن " الاستوديو السينمائي في القرم سيفتتح العام الجاري، وآمل أن يصبح مركزا للمبدعين الشباب". وأضاف أن المجمع السينمائي الذي ينتهي إنشاؤه على شاطئ البحر الأسود لا مثيل له في روسيا، وسيمتد على منطقة ساحلية، تبلغ مساحتها 6 هكتارات.
وسيضم ورشات إنتاجية وأبنية للتصوير والمونتاج، وسيتم بناء استوديوهات ما بعد الإنتاج، وللتحرير، والعرض، وغرف المكياج والأزياء، والبنية التحتية المساعدة مثل ورشة إنتاج المناظر الطبيعية، والمستودعات، والمباني الإدارية والفنية، ومواقف للسيارات والمركبات الخاصة، وموقع للتصوير والحديقة.
يذكر أن 18 مارس يصادف ذكرى مرور 10 أعوام على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا. وعقد بهذه المناسبة في المنتدى "روسيا" بمعرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إنخا) في موسكو فعالية "يوم القرم"، حيث تم الكشف عن مشروع أكبر استوديو سينمائي في جنوب روسيا في القرم.
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