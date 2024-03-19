نقيب المخابز: تراجع طلب الأردنيين على القطايف

واضاف الحموي اليوم الثلاثاء بحديث لـ "الوكيل الإخباري" ان الطلب على القطايف تراجع بنسبة ٤٠٪؜ مقارنة بالايام الاولى من رمضان. وأشار إلى انخفاض الطلب على الخبز واستبداله بالمخبوزات الرمضانية مثل الخبز المنقوش والرمضاني وغيره. وبين أن حوالي 2000 مخبز في مختلف محافظات المملكة استعدت لشهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

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