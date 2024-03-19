5 فوائد مذهلة لرياضة البيلاتس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مدربة اللياقة البدنية الألمانية إليزابيث جرازر إن ممارسة رياضة البيلاتس (Pilates) تعمل بشكل عام على تدريب القوة والحركة والتناسق، وتساعد على ثبات الجذع (منتصف الجسم) وتحسن وضعية الجسم.وأضافت جرازر أنه يمكن زيادة فاعلية رياضة البيلاتس من خلال ممارستها على جهاز الريفورمر (Reformer)، وهو عبارة عن جهاز يشبه إطار السرير يشتمل على حبال ونوابض، مشيرة إلى أن التدريب بانتظام على هذا الجهاز يعمل على تدريب الذراعين والساقين بصورة أكبر من تمارين البيلاتس التقليدية، ما يساعد على بناء العضلات من ناحية وزيادة قوة التحمل من ناحية أخرى.

وشددت جرازر على أهمية ممارسة تماري البيلاتس على جهاز الريفورمر تحت إشراف المدرب، نظراً لأن الممارسة الخاطئة قد تؤدي إلى تحميل خاطىء وإصابات.

جدير بالذكر أن رياضة البيلاتس هي نظام لياقة بدنية تم تطويره في أوائل القرن العشرين من قبل جوزيف بيلاتس في ألمانيا.

أطلق بيلاتس على نظامه اسم "علم السيطرة"، لأنه يعتقد أن أسلوبه يستخدم العقل في السيطرة على العضلات، حيث إن البيلاتس هو روتين تكييف الجسم، الذي يساعد ليس فقط على بناء المرونة، بل أيضاً القوة والتحمل والتنسيق في الساقين والبطن والذراعين والظهر، فضلاً عن تحسين وظائف الرئة.

24