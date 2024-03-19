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مقتل قائد في غرفة عمليات لواء إسرائيلي بغزة

3/19/2024 7:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401 .

ليرتفع عدد الجنود القتلى في غزة إلى 594 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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