مقتل قائد في غرفة عمليات لواء إسرائيلي بغزة

مقتل قائد في غرفة عمليات لواء إسرائيلي بغزة
التاريخ
3/19/2024 7:07:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401 .
ليرتفع عدد الجنود القتلى في غزة إلى 594 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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