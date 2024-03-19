قطر : المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة ان المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة.



واضاف :"المفاوضات جارية ونحن متفائلون بحذر والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل ، اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس "



وبين ان محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار "لا نزال في إطار تبادل المقترحات وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية".



واكد ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق في المفاوضات، لكنهم متفائلون بشأن ذلك.



وبين ان أي هجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيؤثر سلبا على سير المحادثات.



وتابع :"نحاول مع شركائنا الإقليميين والدوليين ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

واشار انه يجب تحميل الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والمنشآت الصحية.



ولفت الى وصول الدفعة الـ20 من جرحى الحرب في قطاع غزة إلى الدوحة لتلقي العلاج.