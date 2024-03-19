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السيسي يهنئ بوتين بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

3/19/2024 7:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال بيان الرئاسة المصرية: "تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الإتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار".
وتابع البيان: "وأشاد الرئيس المصري في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا ، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

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