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عند تناول وجبة السحور.. احرص على اتباع 6 نصائح

3/19/2024 7:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تُعدّ وجبة السحور من أهم الوجبات خلال شهر رمضان، فهي تُساعد على الشعور بالشبع والنشاط خلال ساعات الصيام. وإليك بعض النصائح المهمة عند تناول وجبة السحور:

1- حاول أن تكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالبرتقال، والخس والخيار.

2- احرص على تناول البروتين الذي يعد من الحيل الغذائية المهمة خلال وجبة السحور، ولذا يمكنك تناول البيض، أو الفول، أو الزبادي، فهذه الأطعمة تقلل من الشعور بالعطش، خلال ساعات الصيام.

3- يمكنك تناول المعكرونة المسلوقة أو البطاطس المسلوقة على وجبة السحور، فهي أطعمة للحفاظ على طاقة الجسم خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.

4- من المعروف أن الإكثار من تناول الأطعمة ذات الملح العالي، مثل المخللات، تتسبب في الشعور بالعطش في الصيام خلال اليوم التالي، ولذا عليك التخلي عنها وتجنب تناولها، خاصة خلال وجبة السحور.
5- حاول أن تتجنب النوم مباشرة بعد تناولك لوجبة السحور، لأن هذا الأمر يتسبب في تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ومنها زيادة الوزن، واضطرابات المعدة، فحاول أن تتناول وجبة السحور في وقت مبكر وقبل النوم بوقت كاف.

6- حاول قدر المستطاع التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تعرضك للتوتر والتعب، وتزيد من شعورك بالعطش أثناء الصيام في اليوم التالي.
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