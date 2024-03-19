عملة البيتكوين تهوي بأكثر من 85%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هوت قيمة عملة "البيتكوين" لفترة قصيرة جدا في تعاملات الليلة الماضي في بورصة "بيتميكس" بنحو 85% إلى 8900 دولار ثم صعدت إلى نطاق 64 ألف دولار.

وفي تمام الساعة 13:20 بتوقيت موسكو من تعاملات اليوم، جرى تداول عملة "البيتكوين" عند 64135.69 دولار، بانخفاض نسبيته 5.44%، وفقا لما أظهرته منصة "كوين ديسك".

وعزت تقارير إعلامية الانخفاض المفاجئ في قيمة عملة "البيتكوين" لطرح عدد ضخم من طلبات بيع العملة المشفرة في فترة قصيرة. وأشارت التقارير إلى بورصة "بيتميكس" تحقق في الحادثة.