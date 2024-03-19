طالبات جامعة الإمارات يفزن بمسابقة تحدي الابتكار تطوير مادة لامتصاص بقع النفط من البلاستيك وبذور التمر

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: فاز فريق من طالبات قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمسابقة تحدي المبتكرين في الاستدامة، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التميمي ومشاركوه. وذلك عن تقديم فكرة مشروع تطوير مادة مبتكرة ومستدامة من البلاستيك وبذور التمر المعاد تدويرها لامتصاص البقع النفطية المتسربة في المياه.
ويهدف المشروع الذي قدمته الطالبات مهرة الرميثي، نور البستكي، صبا البلخي، ومريم يحيى، إلى تقديم حلول لعدة مشاكل بيئية، مثل إعادة تدوير المخلّفات الزراعية والبلاستيكية، وامتصاص البقع النفطية، بهدف استردادها كنفط خام يمكن إعادة استخدامه بمصفاة البترول، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الابتكار لتجنب الحلول الحالية لمعالجة البقع النفطية التي يتمّ إزالتها ثم التخلص منها بالحرق أو الدفن.
وأشار الدكتور ياسر جريش، أستاذ ومنسق برامج الدراسات العليا في قسم الكيمياء بكلية العلوم، والمشرف على المشروع، إلى أن فريق البحث قام بإعداد البحث والمشاركة في المسابقة، ضمن 10 فرق، ساهمت في تقديم حلول ابتكارية مستدامة، وإن الابتكار يحمل اسم (DPS4OiL) ويرمز لمكونات المادة المزمع القيام على تنفيذها بمعامل ومختبرات قسم الكيمياء بجامعة الإمارات. وتدور فكرة الابتكار حول إعادة تدوير مخلّفات بلاستيكية وزراعية، وإعادة تكوينها على شكل اسفنج له القدرة على امتصاص البقع النفطية واستردادها بشكل كامل، كما يمكن إعادة استخدامها لمرات عديدة، وأضاف: "من المتوقع البدء في أعمال تطوير المادة قريباً، وتسجيلها كبراءة اختراع من خلال جامعة الإمارات، ومن ثم تطويرها لتكون بديلاً مناسباً للمشكلات البيئية."
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