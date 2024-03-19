اكتشف "ذا إم" - ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس يكشف عن قاعة الاحتفالات الجديدة

(MENAFN
- SOCIATE) يسرّ فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس أن يعلن عن الافتتاح الكبير لقاعة الاحتفالات الجديدة "ذا إم" في وسط دبي. جرى تصميم هذه القاعة الفخمة لتحتضن المناسبات المتنوعة، وتصبح الوجهة الأمثل لإقامة فعاليات الشركات، والاحتفالات التي لا تُنسى، والمناسبات الخاصة.
تتميز قاعة الاحتفالات في فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس بسعتها الرحبة، إذ تتسع نحو 170 ضيفًا في مقاعد المسرح، و120 ضيفًا في استقبالات الولائم، و74 شخصًا كفصول تدريسية. تبلغ مساحة القاعة الكاملة 146 مترًا مربعًا، بينما يصل ارتفاع سقفها إلى 7.6 متر. كما تتميز القاعة أيضًا بغرفة تحضير متكاملة تبلغ مساحتها 43 مترًا مربعًا ومجهزة بأحدث وسائل الراحة، وضوء النهار الطبيعي، وخيارات تعتيم الإضاءة بشكل كامل، لضمان أجواء مناسبة لجميع أنواع الفعاليات. إن هذا التصميم يُتيح تغيير توزيع القاعة الداخلي لإنشاء غرفتين منفصلتين للمؤتمرات، تعرفان باسم "إم كونفرنس" و "إم سميت".
أعرب المدير العام، غلين نوبس، عن حماس الفندق قبيل افتتاح قاعة الحفلات قائلاً: "نحن متحمسون لتقديم قاعتنا الجديدة، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ضيوفنا المتنوعة. إن سعة القاعة الفسيحة والقدرة الاستيعابية الكلية للغرف المشتركة في فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس تجعلنا الخيار الأمثل للمؤتمرات والاجتماعات والحوافز والمعارض، حيث تضمن تجربة متكاملة تشمل استضافة الفعاليات وإقامة الحضور. ويأتي افتتاح "قاعة ذا إم" لتكمّل صالة الاجتماعات الحالية "إم"، معززةً بذلك قدرة الفندق على دعم الشركات العالمية في تنظيم مؤتمرات ناجحة. نحن نتطلع إلى الفرص التي سيوفرها هذا التطور.
بالإضافة إلى ذلك، تُلبي قاعة الحفلات أيضًا المناسبات الاجتماعية، حيث توفر: حلبة رقص واسعة لضمان استمتاع الضيوف بأجواء الاحتفال والفرح، إلى جانب منصة مجهزة تجهيزًا جيدًا للاستعراضات والعروض التقديمية. كما يتوفر نظام الصوت والفيديو الذي يجري التحكم فيه بلوحة اللمس لتسيير الفعاليات بسلاسة، مع تجارب بصرية مذهلة- حيث تتضمن عرض ليزري بدقة 4K وبقوة 8500 لومن، وشاشة عرض بقياس 220 بوصة، واثنتان بقياس 164 بوصة.
إن إتاحة الاتصال اللاسلكي يجعل هذا المكان خيارًا مثاليًا لإقامة مناسبات تتطلب الابتكار والرقي. سواء كنتم تنظمون حفلات الزفاف، أو حفلات الشركات، أو الفعاليات الثقافية، تُعد مرافق الفعاليات الاجتماعية في فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس مثالية لاختبار لحظات لا تُنسى في إطار فريد من نوعه. كما أن فريق تنظيم الفعاليات في الفندق ملتزم بضمان نجاح وسلاسة فعاليتكم، وسواء كانت اجتماعًا تجاريًا، أو احتفالًا بمناسبة مميزة، أو لقاءً اجتماعيًا، فإنهم يعملون على تقديم خدمة متميزة لجعل تجربتكم استثنائية.
اكتشفوا المكان المثالي لفعاليتكم التالية في فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس.
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