stc تتعاون مع نادي أسباير للأطفال للعام الثالث على التوالي

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 19 مارس 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها لمبادرة "استدامة خير" مع نادي أسباير التثقيفي، النادي الترفيهي والتعليمي المحلي المخصص للأطفال والهادف إلى تعزيز الثقافة، وذلك للسنة الثالثة على التوالي. وتهدف الشراكة إلى نشر الإيجابية وتمكين جيل الشباب من خلال 5 فعاليات حصرية برعاية stc . وتأتي هذه الأنشطة أيضًا استمرارًا للبرامج المختلفة التي تنظمها الشركة ضمن حملة رمضان 2024 "بالخير نروح أبعد".
في بيان لها، أشارت stc ، إلى أن شراكتها مع نادي أسباير للأطفال تشمل 5 أنشطة مختلفة تندرج ضمن حملة "استدامة خير" ، وهي شعار عام 2024. وتشمل المبادرات توزيع وجبات افطار صائم مع الأطفال، وحفظ وترتيل القران الكريم مع وزاة الأوقاف وإقامة فعاليات القرقيعان وتوزيع دفاتر تلوين للأطفال بمشاركة دار الشؤون ، بالإضافة إلى مبادرات إضافية تدعم الأطفال في الدولة.
تأتي رعاية stc المتجددة لنادي أسباير للأطفال في أعقاب التأثير الإيجابي الذي شهدته السنوات السابقة بين المشاركين والمجتمع. ومن خلال حملتها الرمضانية هذا العام، تطمح stc إلى تسليط الضوء على أهمية ممارسة العادات والسلوكيات التي تنشر الإيجابية في المجتمع، ومن هنا جاء عنوان حملتها الرمضانية 2024، "بالخير نروح أبعد". بالإضافة إلى ذلك، تهدف الرعاية أيضًا لتحقيق ممارسات مستدامة إيجابية، بما يتماشى مع تركيز stc على تعزيز برنامج الاستدامة لعام 2024.
وقالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc : "إن إشراك الاطفال وجيل الشباب في البرامج المصممة لدعم المجتمع أمر ضروري لتعزيز ثقافة التعاطف والمسؤولية بين قادة المستقبل. وتفتخر stc برعاية نادي أسباير للأطفال مرة أخرى ضمن برامجها ورعاياتها المتنوعة ضمن حملتها الرمضانية 2024"بالخير نروح أبعد". لا سيما وأن مشاركة الأطفال في مثل هذه الأنشطة في سن مبكرة يمكّنهم من تنمية الوعي العقلي بمدى أهمية أن يصبحوا مساهمين نشطين في المجتمع. "وأكدت الجاسم: "في stc، ندرك أنه مع القيادة تأتي المسؤولية، مما يلهمنا أكثر للبحث عن طرق مبتكرة للتعامل مع جميع شرائح مجتمعنا، وترك تأثير دائم".
ومن جهتها، قالت طيبة الرويح، مؤسسة نادي أسباير للأطفال: “نود أن نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لشركة stc لرعايتها برنامجنا للعام الثالث على التوالي. من خلال برامجنا، شهدنا تقدمًا مذهلاً في طرق تطوير أطفالنا لصفات التعاطف وتعزيز ثقافة مساعدة الآخرين. إن تطوير هذه الصفات في مرحلة مبكرة لا يدعم تطوير المهارات الشخصية فحسب، بل يسمح أيضًا للأطفال بتجربة مميزة لمساعدة الآخرين داخل مجتمعهم. إن شراكتنا المستمرة مع stc تدعم رؤيتنا لتوسيع نطاق وصولنا إلى أكبر شريحة من المجتمع وتعزيز مبادراتنا، مما يزيد من ترسيخ أساس نموذجنا لتعزيز جيل مسؤول اجتماعيًا.
MENAFN19032024006699014497ID1107994852
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.