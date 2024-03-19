سيسكو تستكمل الاستحواذ على شركة Splunk

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مارس 2024: أعلنت شركة سيسكو المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CSCO)، والرائدة في مجال الأمن والشبكات، اليوم عن استكمالها عملية الاستحواذ على شركة Splunk، مما يرسي الأساس القوي لتقديم رؤى غير مسبوقة في مجال القدرات الرقمية الكاملة للشركة.
وجدير بالذكر أن المؤسسات التي ترغب في تحقيق الازدهار في العصر الرقمي الجديد، ستكون بحاجة إلى الاتصال والحماية، كما أنها بحاجة إلى ربط الأشخاص والأماكن والتطبيقات والبيانات والأجهزة التي تدعم أعمالها. ويجب عليها أيضاً حماية بصمتها الرقمية من تهديدات الأمن السيبراني، وتجنب حالات التوقف عن العمل، والمخاطر التجارية الأخرى.
ومع استحواذها على Splunk، ستتمكن سيسكو من تقديم القوة الكاملة للشبكة مع أفضل حلول الأمن الرائدة في الصناعة، وحلول قابلية الملاحظة، مما يوفر رؤية موحدة في الوقت الفعلي للمشهد الرقمي بأكمله، الأمر الذي يساعد الفرق المتخصصة في الدفاع بشكل استباقي عن البنية التحتية الحيوية، ومنع انقطاع الخدمة، وتحسين تجربة الشبكة.
وفي معرض تعليقه على هذا الاستحواذ، قال تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: "نحن سعداء جداً بانضمام شركة Splunk إلى سيسكو. ونظراً لأن الطرفين هما من كبريات شركات البرمجيات في العالم، فإن هذا الاستحواذ سيساهم بإحداث ثورة في الطريقة التي يستفيد بها عملاؤنا من البيانات للاتصال وحماية كل جانب من جوانب مؤسستهم، فضلاً عن المساعدة في تعزيز وحماية ثورة الذكاء الاصطناعي."
من جانبه، قال غاري ستيل، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Splunk: "سيتيح توحيد Splunk وسيسكو تحقيق قيمة هائلة لعملاء الشركتين في جميع أنحاء العالم. إذ سيوفر الجمع بين قدرات سيسكو وSplunk قدرات الرؤية ورؤى شاملة عبر البصمة الرقمية الكاملة للمؤسسة، مما يقدم مستوى غير مسبوق من المرونة عبر مجموعة منتجات الأمان وقابلية الملاحظة الأكثر شمولاً وقوة في السوق."
ستعمل شركة سيسكو من خلال عملية الاستحواذ هذه على دعم ثورة الذكاء الاصطناعي وحمايتها.
يفوق تبني الذكاء الاصطناعي والتأثير الذي ينطوي عليه، أي ابتكار تكنولوجي شهدناه في السابق على الإطلاق.
ويعد الاستخدام الفعال للبيانات الصحيحة على نطاق واسع بمثابة عامل حاسم لتمكين منافع ذات مغزى للذكاء الاصطناعي ومساعدة المؤسسات على تحقيق نتائج لم تكن ممكنة من قبل. ولجني الفوائد الكاملة للذكاء الاصطناعي، ستحتاج المؤسسات إلى البنية التحتية لتشغيل هذا الذكاء، والبيانات المناسبة لتطويره، ومنصة أمان لحمايته، ومنصة مراقبة لتنفيذ عمليات المراقبة والإدارة في الوقت الفعلي. وستتمكن شركة سيسكو الآن من القيام بجميع هذه الأمور الأربعة معاً.
من جانبه، قال ستيفن إليوت، نائب رئيس المجموعة لقسم البنية التحتية والعمليات، والعمليات السحابية والتطوير في شركة البيانات الدولية (IDC): "يوفر الجمع بين قدرات سيسكو وSplunk مزيجاً تحويلياً يتيح للعملاء القيام بأشياء لم تكن ممكنة من قبل. ومع إغلاق هذه الصفقة، تكون سيسكو قد أنشأت مجموعة الحلول المميزة للقيادات التنفيذية في مجال الشبكات والأمن والعمليات في السوق. وإذا أضفنا هذه القدرات إلى قنواتها واستثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، سنتوقع عندها الحصول على أعلى مستويات يمكن تحقيقها من قيمة الأعمال".
بدورها، قالت جولي سويت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Accenture: "لا بد لي أولاً أن أهنئ شركة سيسكو لاستحواذها على شركة Splunk. وقد حظينا بشراكات طويلة الأمد مع كلا الشركتين الرائدتين ونتطلع إلى الفرص المهمة التي سيوفرها هذا الاستحواذ والتعاون لعملائنا في المستقبل".
معاً أفضل: كيف سيعود استحواذ سيسكو على Splunk بالفائدة على العملاء والشركاء والمطورين
سيوفر الجمع بين قدرات سيسكو وSplunk للعملاء ما يلي:
أمن أفضل. حل أمني أكثر شمولاً للوقاية من التهديدات واكتشافها والتحقيق فيها والاستجابة لها للمؤسسات من أي حجم كان، يستفيد من السحابة والشبكة وحركة مرور نقطة النهاية للحصول على قدرة رؤية لا مثيل لها.
إمكانية ملاحظة أفضل. حل أكثر شمولاً لإمكانية الملاحظة الكاملة لتقديم تجارب رقمية مذهلة عبر بيئة هجينة متعددة السحابة.
شبكات أفضل. أحد حلول الشبكات الآمنة الرائدة التي يتم تقديمها من خلال بنية تحتية ذكية ومرنة للشبكة يتم تحسينها باستمرار.
ذكاء اصطناعي أفضل. تعمل محفظة سيسكو للشبكات، مدعومة بأمان محسن وإمكانية ملاحظة كاملة، ومنصة بيانات شاملة، على تمكين العملاء من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن في جميع أنحاء مؤسساتهم وتطبيقاتهم.
اقتصاد أفضل. سيساعد نهج منصة سيسكو وSplunk عملاءنا على دمج العديد من المنتجات النقطية، مما يوفر نتائج أعمال أفضل ويقلل التكاليف.
هذا وتجمع سيسكو وSplunk أيضاً بين مجتمعات عالمية من المطورين والشركاء الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجال تعزيز نطاق الأمان وإمكانية المراقبة وقدرات منصة البيانات، مع تطبيقات معدة مسبقاً وحلول العملاء. كما يمكن لهذه المنظومة الواسعة من الشراكات تحقيق تدفقات جديدة للإيرادات من خلال توفير خدمات عالية القيمة، وعبر نشر تطبيقات جديدة مبتكرة، وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وعلى مدى الأشهر القادمة، يمكن للعملاء توقع إطلاق عدد من ابتكارات المنتجات الجديدة التي سيتم دمج قدرات Splunk فيها، للحصول على تفاصيل إضافية، يرجى الاطلاع على الرابط.
وسيتم عرض العديد من هذه الابتكارات وغيرها في فعالية "سيسكو لايف" Cisco Live، في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2024، وفي مؤتمر (.conf24)، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2024.
تفاصيل الصفقة
بموجب شروط الاتفاقية، استحوذت شركة سيسكو على شركة Splunk مقابل 157 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد نقداً، وهو ما يمثل حوالي 28 مليار دولار أمريكي من القيمة السهمية. ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة تدفقاً نقدياً إيجابياً (باستثناء بعض العناصر المتعلقة بالاستحواذ وغيرها) وتراكم هامش ربح إجمالي وفق مقياس الأداء البديل المعد وفقاً للمبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عموماً في السنة المالية 2025 لشركة سيسكو، وتراكم أرباح السهم الواحد وفق مقياس الأداء البديل المعد وفقاً للمبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عموماً في السنة المالية 2026. وبالإضافة إلى ذلك، ستؤدي إلى تسريع نمو إيرادات سيسكو وتوسيع هامش الربح الإجمالي وفق مقياس الأداء البديل المعد وفقاً للمبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عموماً.
أخطرت سيسكو وSplunk بورصة ناسداك بإكمال عملية الاستحواذ، وطلبتا من بورصة ناسداك تقديم إخطار بالشطب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات نيابة عن Splunk. وتم إيقاف تداول الأسهم العادية لشركة Splunk في بورصة ناسداك قبل افتتاح التداول اليوم.
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