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الدفاع المدني يخمد حريق داخل مشغل دهانات وأخشاب في عمان

3/19/2024 6:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع حريق شب في مشغل دهانات موبيليا وأخشاب بمساحة إجمالية بلغت (90)م2 بمنطقة القويسمة .
إذ تمكنت طواقم الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي المحلات المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وفُتِحَ تحقيق بأسباب الحريق.













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