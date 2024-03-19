الدفاع المدني يخمد حريق داخل مشغل دهانات وأخشاب في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع حريق شب في مشغل دهانات موبيليا وأخشاب بمساحة إجمالية بلغت (90)م2 بمنطقة القويسمة .
إذ تمكنت طواقم الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي المحلات المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وفُتِحَ تحقيق بأسباب الحريق.
MENAFN19032024000208011052ID1107994763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.