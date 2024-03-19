صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر في الساعات الـ24 الماضية
التاريخ
3/19/2024 6:13:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدا و142 مصابا.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و819 شهيدا و 73 ألفا و934 مصابا منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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