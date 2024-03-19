أردوغان يريد أن يكمل ما تبقى من أعمال في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستكمل تأمين كامل حدودها مع العراق حتى الصيف القادم، وتكمل أعمالها في سوريا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمس الاثنين خلال مأدبة إفطار مع جنود في العاصمة أنقرة: "سنكمل حتما ما تبقى من أعمالنا في سوريا".

وأضاف: "هدفنا هو أن نورث أبناءنا (تركيا خالية من ظل الإرهاب المظلم، وبلدا دربه مضيء).

وشدد الرئيس التركي على أن امتلاك بلاده لجيش قوي "ليس خيارا بل ضرورة بالنسبة لنا".

وأكد: "نحن دولة وشعب وجيش، ينبغي أن يحافظ دائما على ردعه عند أعلى المستويات".

ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي العراق قبل نهاية أبريل لبحث العديد من القضايا التي تخص البلدين، حسب ما أفاد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز.

وتحدثت مصادر إعلامية بوقت سابق عن أنه كانت هناك مباحثات مكثفة بين العراق وتركيا لبحث الملفات الخلافية وعلى رأسها ملف المياه وتصدير نفط إقليم كردستان ومسألة حزب العمال الكردستاني.