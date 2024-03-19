تامر حسني يشارك مشاهد من سحور النجوم - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المغني المصري تامر حسني مشاهد من مائدة السحور التي دعا إليها العديد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني برز فيها مشاركة طليقته بوسيل ممسكاً بيدها.
وشارك حسني عبر انستغرام الفيديو بتعليق "أحلى لمة سحور مع أغلى الناس"، وتم رصد الفنانة مي عمر، والمخرج محمد سامي، ودرة وزوجها، وهنا الزاهد، وأيمن بهجت قمر، وغيرهم.
وأدى حسني مع الحضور أغنية "قدها" التي قدمها خلال شهر رمضان، وظهر بجانب بوسيل مثيراً الجدل حول إمكانية أن تكون المياه عادت إلى مجاريها بينهما بعد الانفصال الرسمي في أبريل (نيسان) الماضي، بعد 11 عاماً من الزواج.
وقال حسني على إنستغرام "يوم أمس كانت عزيمة مأدبة السحور غير عادية، كان بها العديد من الأشخاص الذين أحبهم، أصدقاء لم يتقابلوا منذ مدة طويلة".
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