Tuesday, 19 March 2024 02:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تامر حسني يشارك مشاهد من سحور النجوم - فيديو

3/19/2024 6:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المغني المصري تامر حسني مشاهد من مائدة السحور التي دعا إليها العديد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني برز فيها مشاركة طليقته بوسيل ممسكاً بيدها.
وشارك حسني عبر انستغرام الفيديو بتعليق "أحلى لمة سحور مع أغلى الناس"، وتم رصد الفنانة مي عمر، والمخرج محمد سامي، ودرة وزوجها، وهنا الزاهد، وأيمن بهجت قمر، وغيرهم.


وأدى حسني مع الحضور أغنية "قدها" التي قدمها خلال شهر رمضان، وظهر بجانب بوسيل مثيراً الجدل حول إمكانية أن تكون المياه عادت إلى مجاريها بينهما بعد الانفصال الرسمي في أبريل (نيسان) الماضي، بعد 11 عاماً من الزواج.

وقال حسني على إنستغرام "يوم أمس كانت عزيمة مأدبة السحور غير عادية، كان بها العديد من الأشخاص الذين أحبهم، أصدقاء لم يتقابلوا منذ مدة طويلة".

24

MENAFN19032024000208011052ID1107994760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث