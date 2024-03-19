تامر حسني يشارك مشاهد من سحور النجوم - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المغني المصري تامر حسني مشاهد من مائدة السحور التي دعا إليها العديد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني برز فيها مشاركة طليقته بوسيل ممسكاً بيدها.وشارك حسني عبر انستغرام الفيديو بتعليق "أحلى لمة سحور مع أغلى الناس"، وتم رصد الفنانة مي عمر، والمخرج محمد سامي، ودرة وزوجها، وهنا الزاهد، وأيمن بهجت قمر، وغيرهم.



وأدى حسني مع الحضور أغنية "قدها" التي قدمها خلال شهر رمضان، وظهر بجانب بوسيل مثيراً الجدل حول إمكانية أن تكون المياه عادت إلى مجاريها بينهما بعد الانفصال الرسمي في أبريل (نيسان) الماضي، بعد 11 عاماً من الزواج.

وقال حسني على إنستغرام "يوم أمس كانت عزيمة مأدبة السحور غير عادية، كان بها العديد من الأشخاص الذين أحبهم، أصدقاء لم يتقابلوا منذ مدة طويلة".

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