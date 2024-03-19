الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن عدد المستفيدين سنويا من برامج الهيئة نحو 83 ألف شخص بقيمة إجمالية 1.961 مليون دولار.

وقال الشبلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ومن خلال بنك الملابس الخيري توزع أكثر من 7.275 مليون قطعة ملابس على 1.528 مليون شخص بمعدل 4 قطع على كل مستفيد كل 6 شهور بالإضافة إلى زوج حذاء.

وأضاف أن الهيئة الخيرية تقدم خدماتها داخل وخارج المملكة منذ عام 1990، وكان لها دور في مناطق النزاع مثل السودان والبوسنة والهيرسك والأزمة السورية ولبنان وخاصة أزمة مرفأ بيروت وحرب الخليج الأولى والثانية، وفي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأشار الشبلي إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات منذ نشأة الهيئة تجاوزت 728.5 مليون دولار سواءً أكان ذلك بالدعم المباشر أو بالتعاون مع المنظمات الأممية حيث تواجدت الهيئة في 43 دولة.