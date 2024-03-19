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باشينيان ينضم إلى مهنئي بوتين

3/19/2024 6:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أرسل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.
وجاء في برقية التهنئة: "تقبلوا التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم لمنصب رئيس روسيا، أعرب عن أملي بتطوير الحوار في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك لصالح شعبي أرمينيا وروسيا".

وتمنى باشينيان لبوتين الصحة والسعادة ومزيدا من النجاح في مهامه.
وتصدر بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.
ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.
وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

روسيا اليوم

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