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الهيئة الخيرية: إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تضمنت مساعدات إغاثية لقطاع غزة

3/19/2024 6:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تتضمن مساعدات إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.
وقال الشبلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها المملكة عبر القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بلغ 117 إنزالا من بينها 67 إنزالا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أنه تم إرسال 8616 طنا من المساعدات إلى قطاع غزة تضمنت مساعدات إغاثية وطبية بالإضافة للمواد الغذائية ووسائل التدفئة في ظل الأجواء الباردة والملابس وغيرها من المساعدات.
وأشار الشبلي إلى أن مجموع القيمة الآجمالية التي قدمتها الهيئة لقطاع غزة بلغ 39.709 مليون دولار، علما بأن القيمة الحقيقية تتجاوز هذا الرقم بكثير.













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