الهيئة الخيرية: إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تضمنت مساعدات إغاثية لقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تتضمن مساعدات إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.
وقال الشبلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها المملكة عبر القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بلغ 117 إنزالا من بينها 67 إنزالا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أنه تم إرسال 8616 طنا من المساعدات إلى قطاع غزة تضمنت مساعدات إغاثية وطبية بالإضافة للمواد الغذائية ووسائل التدفئة في ظل الأجواء الباردة والملابس وغيرها من المساعدات.
وأشار الشبلي إلى أن مجموع القيمة الآجمالية التي قدمتها الهيئة لقطاع غزة بلغ 39.709 مليون دولار، علما بأن القيمة الحقيقية تتجاوز هذا الرقم بكثير.
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