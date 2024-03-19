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أول تعليق من ياسر جلال بعد حريق ديكور مسلسله 'جودر'

3/19/2024 6:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الفنان المصري ياسر جلال، على حريق ديكور مسلسله "جودر" خلال تصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024.
وقال ياسر جلال، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام : "الحمد لله كلنا بخير وده المهم، والحمد لله كل الناس بخير ومفيش خسائر بالأرواح وده المهم عندي بفضل الله كلنا بخير".

فيما علق مخرج مسلسل جودر إسلام خيري، على الحريق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "الحمد لله.. الحمد لله بسيطة".

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