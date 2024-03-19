أول تعليق من ياسر جلال بعد حريق ديكور مسلسله 'جودر'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الفنان المصري ياسر جلال، على حريق ديكور مسلسله "جودر" خلال تصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024.
وقال ياسر جلال، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام : "الحمد لله كلنا بخير وده المهم، والحمد لله كل الناس بخير ومفيش خسائر بالأرواح وده المهم عندي بفضل الله كلنا بخير".
فيما علق مخرج مسلسل جودر إسلام خيري، على الحريق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "الحمد لله.. الحمد لله بسيطة".
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