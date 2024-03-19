الإعتدال الربيعي .. نصائح هامة لمرضى الحساسية خلال الصيام

MENAFN - Al Wakeel News)قدم رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة في نقابة الأطباء، الدكتور هاني عبابنة جملة من النصائح الهامة لمرضى الحساسية تزامنا مع الاعتدال الربيعي وشهر رمضان المبارك .وقال العبابنة بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن فصل الربيع هو الأشد على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ويتطلب ذلك رعاية خاصة خلال شهر رمضان .ونصح العبابنة مرضى الحساسية بالإكثار من السوائل على وجبة الافطار ، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على البهارات والتوابل، حيث يمكن أن تسبب ارتداد مريئي يؤثر سلبا على مرضى الحساسية .وأوصى أيضًا بتقليل تناول الحلويات والخل والمخللات، لأنها تحتوي على الهيستامين، المادة المسببة للحساسية.كما دعا إلى تجنب المشروبات التي تباع بالأسواق لاحتوائها على صبغات محسسة، واوصى بتناول العصائر الطبيعية.وشدد على أهمية تجنب الازدحام واختيار الأماكن المفتوحة، واستخدام غسيل الأنف بالماء والملح، وارتداء الكمامة.



وبين أن الوقت المناسب لتناول الجرعات الدوائية "الحبوب" هو بعد وجبة الإفطار، بينما يُفضّل استخدام البخاخ بعد وجبة الإفطار وبعد وجبة السحور، ووفقًا لحالة المريض، وهنا شدد على أهمية زيارة الطبيب المختص لتقديم العلاج المناسب.

واشار العبابنة إلى فوائد شهر رمضان على مرضى الحساسية، حيث يجعلهم يلتزمون في المنزل خلال النهار، مما يقلل من تعرضهم لحبوب اللقاح المسببة للحساسية.

واختتم بتوضيح أعراض الحساسية مثل العطس وحكة العين والحلق وسيلان الأنف وعدم الراحة في الجيوب الأنفية والصداع والحكة الجلدية.

ويبدأ فصل الربيع فلكيا غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة وستّ دقائق صباحا وفقا لما اكدته الجمعية الفلكية الأردنية .